Eindrucksvolle Radolfzeller Dominanz

Drei Nachwuchsmannschaften des FC 03 Radolfzell sichern sich ganz souverän den Südbadischen Meistertitel im Futsal

Futsal: Was der Fußball-Nachwuchs des FC 03 Radolfzell im Vorjahr bereits beeindruckend angedeutet hatte – die B-Junioren wurden Deutsche Futsal-Meister – unterstrichen die Teams von der Mettnau in diesem Winter in einer Breite, die es so im Bezirk Bodensee noch nie gab. Vier der fünf Bezirksmeistertitel im Futsal – einer Form des Hallenfußballs, die sich im Nachwuchsbereich durchgesetzt hat – gingen an den FC 03 Radolfzell. Und eine Ebene höher setzten die Radolfzeller am vergangenen Wochenende ihren Erfolg fort. Drei der vier Mannschaften holten sich den Titel des Südbadischen Meisters, lediglich die C-Junioren mussten sich im Halbfinale denkbar knapp mit einer 1:2-Niederlage dem späteren Titelträger SV Kuppenheim geschlagen geben.

Makellos hingegen die Bilanz der Radolfzeller A-Junioren, in deren Reihen vier Deutsche Meister mitwirkten. Sowohl im Halbfinale gegen die SG Haslach als auch im taktisch geprägten Finale gegen den Freiburger FC gelang dem Team von Trainer Steffen Kautzmann je ein 4:0-Erfolg. Nach einem 4:2-Halbfinalsieg über Lahr machten es die B-Junioren spannender, doch am Ende sicherten sie sich mit einem 1:0-Erfolg über den FC 08 Villingen den Meistertitel. Damit treffen sie am 5. März in Nördlingen bei den süddeutschen Meisterschaften auf die Titelträger aus Hessen, Bayern, Nordbaden und Württemberg.

Extrem spannend machte es die Radolfzeller D-Jugend auf dem Weg zum Titel. Nach einem 1:1 im Halbfinale gegen den FC Tiengen musste ein Sechs-Meter-Schießen um den Einzug ins Finale entscheiden. Beim Stand von 4:4 waren es letztlich die Torhüter, die im direkten Duell das Match entschieden und hier zeigte sich der Radolfzeller Keeper treffsicher. Wie schon bei den B-Junioren hieß der Finalgegner FC 08 Villingen, und auch hier stand es am Ende 1:0 für das Team vom Bodensee. Damit spielt das Radolfzeller Team am 11. März in Bräunlingen um die Baden-Württembergische Meisterschaft.

„Für uns ist das die Bestätigung, dass wir vor Jahren den richtigen Weg eingeschlagen haben!“, unterstreicht Dominik Krall, beim FC 03 Radolfzell Trainer der C-Junioren und gemeinsam mit Rolf Dietrich für die Fördergruppe verantwortlich, die in Kooperation mit dem SC Freiburg Talente weiterentwickelt. Und Rolf Dietrich hebt hervor, dass sowohl die Zusammenarbeit unter den Radolfzeller Trainern als auch mit den Clubs der Region auf Vertrauen und Respekt beruhe und dies ein wichtiger Baustein dieses breit angelegten Erfolgs sei.

Für Steffen Kautzmann, im Vorjahr Coach der Radolfzeller Meistermannschaft, zeigen die Erfolge in der Halle, dass der Radolfzeller Nachwuchs zwar gegen einige Teams wie etwa bei den A-Junioren gegen den Freiburger FC auf dem Feld nicht ganz mithalten könne, aber beim Futsal, wo es mehr auf Technik, Taktik und Disziplin ankomme als auf Athletik, mit dem Topteams auf Augenhöhe agiere. Die B- und die D-Junioren können dies auf der nächsten Ebene demnächst erneut unter Beweis stellen.