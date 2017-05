Radsport Ein wahrer Kraftakt von Christoph Hanle

Beim Langstrecken-Radrennen "Race across Italy" hat der Singener Christoph Hanle 776 Kilometer über zehn Bergpässe zurückgelegt.

776 Kilometer über zehn Bergpässe mit 11216 Höhenmetern hat der Singener Christoph Hanle beim Langstrecken-Radrennen „Race across Italy“ zurückgelegt. In 40 Stunden wollte er die Distanz bewältigen, gebraucht hat er dafür nur 33 Stunden und 8 Minuten. „Als ich am letzten Anstieg immer noch Konkurrenten überholt habe, war ich das erste Mal überzeugt, dass ich es schaffen würde“, so der strahlende Ultramann. Im Ziel wurde er gebührend mit Applaus empfangen, reckte triumphierend sein Sportgerät in die Luft und freute sich über Platz drei in der Kategorie Ü50 und den zwölften Rang im Gesamtklassement. Damit hat er zudem die Qualifikation für das „Race across America“ geschafft. Bild: Wilfried Schwarz