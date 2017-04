Reiten Ein vielseitiges Turnier auf dem Weiherhof

Über Ostern wird auf dem Weiherhof geritten: Reiter aus acht Nationen sind beim Vielseitigskeitsturnier in Böhringen am Start

Reiten: Die 12. Internationale Vielseitigkeit findet über das Osterwochenende auf dem Weiherhof in Radolfzell-Böhringen statt. Aus acht Nationen kommen die Reiter, die die Königsdisziplin des Reitsports bewältigen wollen. 120 Pferde werden gesattelt, um im CIC* (Concours International Complet), CIC** und CCI* (Concours Complet International) an den Start zu gehen. Ausgeritten wird ebenso die Baden-Württembergische Meisterschaft bei den Junioren und Jungen Reiter.

Nach der Dressur am Samstag werden am Sonntag alle Reiter mit Minuspunkten ins Gelände starten. Die besten wohl zwischen 35 und 45 Punkten. Im Gelände wie auch im Springen können keine Punkte mehr gutgemacht, sondern nur Fehlerpunkte angerechnet werden, sei es durch Zeit- oder Hindernisfehler. Den Abschluss der Vielseitigkeit bildet das Springen am Montag. Hier wird in umgekehrter Reihenfolge der Platzierung im Zwischenergebnis gestartet, die bis dahin Besten also zum Schluss. Kernstück einer Vielseitigkeit ist die Geländeprüfung. Die Strecken sind je nach Prüfung zwischen 3 und 3,5 Kilometer lang. Um in der Zeit zu bleiben, müssen die Reiter zwischen 520 und 550 Meter pro Minute zurücklegen und an die 30 feste Hindernisse überwinden.

Rüdiger Raue zeichnet wie jedes Jahr für die Strecke und die Hindernisse verantwortlich. Zweimal müssen die Reiter durchs Wasser. Einige Hindernisse sind optisch wuchtig, andere wieder eher schmal, manche ausladend. Bei einigen Hindernissen werden Alternativen angeboten, die etwas einfacher zu reiten sind, jedoch von der direkten Linie abweichen und somit mehr Zeit kosten. Für die Reiter gilt es, ein solides Grundtempo zu reiten und möglichst im Fluss zu bleiben.

Zwei, die dies sehr gut beherrschen, sind Michael Jung und Felix Vogg. Für Mehrfacholympiasieger Jung ist das Turnier quasi ein Heimturnier mit Familientreffen, doch Jung wäre nicht Jung, wäre er nur zum Plausch und Händeschütteln auf dem Weiherhof. Wo Jung antritt, will er auch gewinnen – und dies wird beim CIC** nicht anders sein. Wo er antritt, gilt er immer als Favorit auf den Sieg. Für Felix Vogg ist es das Heimturnier. Der für die Schweiz startende Olympiateilnehmer weilt zwar zurzeit in Norddeutschland, ist aber auf dem Weiherhof aufgewachsen und hat hier schon einige Prüfungen gewinnen können. Den weitesten Anfahrtsweg hatte Isabel English aus Australien, die wieder durch Europa tourt, genauso wie die junge Britin Alisa Wates, die bei den Jungen Reitern in England im Nationalteam steht.

Alles ist bestens vorbereitet für eines der aufwändigsten Turniere der Region, das sicher wieder tausende Zuschauer anlocken wird.

Vielseitigkeit

Informationen und Zeitplan:

Die Vielseitigkeit besteht aus drei Teilprüfungen, die zusammen gewertet werden: Dressur, Geländeprüfung und Springen. Eigentlich gibt es noch eine vierte Prüfung, die Verfassungsprüfung, hier werden die Pferde von einem Tierarzt untersucht, meistens vor dem Start ins Turnier und nach der Geländeprüfung. Gewertet werden die Prüfungen nach Minuspunkten.