Handball Ein neuer Gast in der Schänzlehalle

Die HSG Konstanz empfängt am Samstag Aufsteiger Hildesheim. Trainer Daniel Eblen baut dabei auf die Unterstützung der Fans

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – Eintracht Hildesheim (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Am Samstag, 20 Uhr, kommt es in der Konstanzer Schänzle-Sporthalle zu einer echten Premiere. Noch nie zuvor sind sich die HSG Konstanz und Ex-Erstligist Eintracht Hildesheim in einem Pflichtspiel begegnet. Für Zweitliga-Rückkehrer Hildesheim ist es zudem die weiteste Auswärtsreise der Bundesliga-Vereinsgeschichte, während für Konstanz die 672 Kilometer weite Anreise noch mehrmals in dieser Saison getoppt werden wird. Zuvor geht es für die HSG nach zwei knappen Niederlagen zum Saisonauftakt um wichtige Punkte und das erste Erfolgserlebnis der Saison.

Groß war der Jubel im Sommer in Hildesheim. Nach zwei Jahren in der 3. Liga gelang als Vizemeister der 3. Liga Ost in der Relegation der Sprung zurück in den Profibereich. Vier Jahre lang waren die Niedersachsen schon in der ersten und 14 Jahre in der zweiten Bundesliga vertreten, nun soll mit viel Euphorie im Rücken an die lange Erfolgsgeschichte angeknüpft werden. Und gleich am ersten Spieltag startete der Traditionsclub aus der 10000-Einwohner-Stadt mit einem echten Coup: 28:24-Auswärtssieg an der Nordsee in Wilhelmshaven. Beim ersten Heimspiel konnte dem Erstliga-Absteiger Bergischer HC vor mehr als 1700 Zuschauern lange Paroli geboten werden, ehe man sich doch mit 28:33 geschlagen geben musste.

Großen Anteil daran hat die griechische Fraktion der Hildesheimer. Gleich fünf Spieler kommen aus dem südeuropäischen Urlaubsparadies. Nikos Tzoufras, Adam Papadopoulos, Nikos Passidas, Neuzugang Spyridon Cherouveim (vom FC Barcelona) und Rückkehrer Savvas Savvas (vom ASV Hamm) sind allesamt Leistungsträger. „Eine richtig gute Mannschaft“, zeigt HSG-Cheftrainer Daniel Eblen großen Respekt. „Mit dem Tschechen Jakub Lefan im Tor verfügen sie über einen erfahrenen Torwart. Dazu Savvas Savvas, der eine richtig gute Saison spielt und Robin John auf der Mitte.“ Außerdem sieht Eblen mit Kraftpaket Nikos Tzoufras Schwerstarbeit am Kreis auf seine Deckung zukommen. Savvas Savvas, was übersetzt so viel bedeutet wie „der in sich Ruhende“, glänzte mit 22 Toren in zwei Spielen – zweitbeste Ausbeute der Liga. Lefan wiederum hat 30 Paraden auf dem Konto, auch das ist die zweitbeste Bilanz aller Zweitliga-Torhüter. Zudem hat sich Hildesheim kurzfristig noch mit einem 28-jährigen Linkshänder aus Schweden verstärkt. Jacob Nelson kam vom LIF Lindesberg, wo er in er ersten und zweiten Liga sowie im EHF-Challenge-Cup aktiv war.

Doch auch bei den Konstanzern herrscht trotz der bitteren Pleite in Düsseldorf gute Stimmung. „Es ist schwer zu sagen, wie weit wir noch von der Topform entfernt sind“, erklärt Daniel Eblen. „Wir können sicher noch besser spielen, aber wir sind auch schon schlechter aufgetreten als in Düsseldorf. Wir müssen nun einfach zusehen, dass wir uns stabilisieren und in den entscheidenden Situationen die Big Points machen.“ Helfen sollen dabei wieder die enthusiastischen HSG-Fans im Hexenkessel „Schänzlehölle“. Eintracht-Kapitän Robin John jedenfalls warnt: „Wir dürfen uns von der langen Fahrt und der Stimmung in Konstanz nicht beeindrucken lassen.“ Auch Daniel Eblen setzt nach dem Ende des Hochsommers und der Ferien auf große Unterstützung von den Rängen und dass seine Mannschaft „besser in das Spiel kommt. Wir wollen gerne die Fans von Anfang an mitreißen und dieses Mal vorangehen.“

Eine stabile Abwehr und im Angriff die Umsetzung der guten Trainingseindrücke sollen dabei helfen. „Die Trainingsleistungen müssen wir jetzt in Tore ummünzen“, fordert der 42-Jährige. Deutlich gesteigert habe sich sein Team, erzählt Eblen, der Ball lief flüssiger und Sicherheit und Selbstvertrauen seien deutlich zu sehen gewesen. „Aber Training ist eine Sache, Spiele die andere“, schiebt er hinterher, um dann aber entschlossen fortfahren: „Aber wenn es im Training klappt, wird es auch bald im Spiel funktionieren.“ Vielleicht ja schon am Samstag gegen Hildesheim.