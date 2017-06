Fußball Ein Urteil mit G'schmäckle

Wie nicht anders zu erwarten, hat das Sportgericht des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) den Einspruch des FC Rot-Weiß Salem gegen die Wertung des Spiels FC 08 Villingen II – DJK Villingen (0:1) zurückgewiesen.

Erster Teil der Begründung: Nach der Rechts- und Verfahrensordnung des SBFV (§ 15, Ziffer 1) können nur an diesem Spiel beteiligte Vereine Einspruch einlegen. Ein Witz, warum sollten sie? Besser wäre ein Passus: „... vom Spielausgang betroffene Vereine“. Zweiter Teil der Begründung: Staffelleiter Franz-Josef Grüninger habe „nur eine Umbuchung der Spielstätte“ vorgenommen und keinen Tausch des Heimrechts. Die geradezu hanebüchene Erklärung hierfür: Im DFB-net sei der FC 08 Villingen II auch nach der Änderung weiterhin als Heimmannschaft eingetragen gewesen. Wer ist denn für diese Eintragung verantwortlich? Teil drei der Begründung: Da die Spielstätten nur wenige Meter auseinander lägen, sei auch kein Heimvorteil entstanden. Okay, die DJK Villingen war nicht allzu erfolgreich auf eigenem Geläuf, aber dennoch: Das Spiel fand statt auf dem Platz, den die DJK gewohnt ist und auf dem sie zuvor 16 Heimspiele ausgetragen hatte, unter anderem auch das gegen den FC 08 II in der Hinrunde. Warum wurde die Partie am letzten Spieltag nicht auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen, auf dem die Nullachter-Reserve in der Saison schon siebenmal angetreten war? Alle Fußballplätze seien in städtischer Hand, heißt es lakonisch, dass dies den Salemern nicht gefällt, ist nachvollziehbar. Was bleibt, ist das, was man in unseren Breitengraden ein G’schmäckle nennt. Wenigstens hält die unverständliche Entscheidung des Staffelleiters ja der eigenen Gerichtsbarkeit stand. Und noch was: Wer für den letzten Spieltag Derbys ansetzt (dazu gehört übrigens auch Singen-Stockach!), muss sich nicht wundern, wenn es zu seltsamen Ereignissen kommt.