Ein Singener Kegler lässt die Nummer eins der Welt zittern

Sportkegler Daniel Schmid unterliegt im Weltpokal-Finale in Straubing nur knapp dem Weltrekord-Inhaber Vilmos Zavarko

Sportkegeln: Hochklassiger Kegelsport wurde den Besuchern beim Einzelweltpokal in Straubing geboten. Dabei verpasste Daniel Schmid nur denkbar knapp eine riesige Überraschung. Der Singener musste sich im Finale hauchdünn dem Weltrekord-Inhaber Vilmos Zavarko aus Serbien geschlagen geben.

Aus ganz Europa waren die besten Kegler in die Keglerhalle am Straubinger Peterswöhrd gekommen, um die neuen Weltpokalsieger im Einzelwettbewerb zu krönen. Für die Deutschen liefen die ersten beiden Wettkampftage durchwachsen. Doch immerhin konnten sich mit Sebastian Rüger vom SKC Victoria Bamberg (U23) und Daniel Schmid von der SKG 77 Singen zwei deutsche Sportkegler über die Qualifikation für den Schlusstag freuen. Dramatisch war Runde eins für Schmid verlaufen: Der Youngster setzte sich erst nach dem Sudden-Victory durch. Nachdem beide Akteure nach 120 Kugeln jeweils zwei Sätze und die gleiche Holzzahl (608:608) erspielt hatten, waren drei Würfe aufs Volle Bild zu spielen. Hier zeigte Schmid Nervenstärke und konnte sich im letzten Wurf das Ticket für das Viertelfinale sichern. Dort gewann er gegen Laszlo Karsai aus Ungarn mit 3:1. Ein packendes Match um den Einzug in die Schlussrunde lieferte er sich mit Ales Blas aus Slowenien. Mit Bravour meisterte der Deutsche die ersten beiden Bahnen und ging mit 2:0 in Führung, ehe sich der Osteuropäer noch einmal heranpirschte und auf 2:2 ausglich. Doch die Gesamtanzahl der Kegel gab den Ausschlag für Schmid (641:635). Das zweite Halbfinale entschied wie erwartet Vilmos Zavarko mit 3:1 (663:619) zu seinen Gunsten gegen den Österreicher Lukas Huber.

Spannung pur boten die Finalkämpfe. Der deutsche Hoffnungsträger bekam es mit dem Weltrekordhalter aus Serbien zu tun. Denkbar knapp entschied der Serbe den ersten Satz mit zwei Kegel Unterschied für sich. Doch dann kam die Bahn des Sportlers aus Singen. Mit 179 Kegeln holte er den Ausgleich. Die Überraschung war zum Greifen nahe, als Schmid nach dem dritten Durchgang mit 2:1 in Front lag. Als der Singener im vierten Satz den vierten Sieg in die Vollen einstrich, war der Vorsprung auf 23 Holz angestiegen, ehe sich beim deutschen Einzelmeister die ersten kleinen Makel im Räumen einschlichen. Der Weltranglistenerste konnte mit drei Neunern in Folge gehörig Boden gut machen. Schmid, der einen Neuner zum Sieg benötigte, brachte eine nahezu perfekte Kugel in seiner linken Hausgasse an. Ein Achter mit wankendem neuntem Kegel war das Resultat. Nach kurzem innehalten und Blickkontakt mit seinem Kontrahenten fing sich Schmid und räumte den letzten Kegel. Seine Wurfserie war vorbei und Zavarko hatte noch zwei Würfe und benötigte sechs Kegel zum Sieg. Unsicherheit beim vorletzten Wurf hatte sich beim Serben bemerkbar gemacht, als die Kugel aufs Volle Bild an seiner rechten Hausgasse vorbeiging. Erst durch Spielen der letzten Kugel, bei der er die restlichen fünf Kegel räumte, war der Sieg des Serben perfekt. (kk)