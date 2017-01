Ein Sieg wäre Gold wert für die HSG Konstanz

Die A-Jugend der Konstanzer startet in das Jahr 2017. Zum Auftakt geht es zuhause gegen die SG Pforzheim/Eutingen

Handball, A-Jugend-Bundesliga: HSG Konstanz – SG Pforzheim/Eutingen (Sonntag, 15 Uhr, Schänzle-Sporthalle). – Mit einem guten Gefühl ging das Konstanzer Trainerteam Christian Korb und Thomas Zilm nach dem 42:28-Kantersieg bei Flein-Horkheim in die kurze Spielpause und mit einem ebenso guten Gefühl gehen sie am Sonntag um 15 Uhr mit ihrer jungen HSG-Mannschaft in das Duell gegen Bundesliga-Schwergewicht SG Pforzheim/Eutingen.

Trotz des hochkarätigen Gegners schöpfen beide aus der sehr intensiven Vorbereitung zwischen den Jahren viel Zuversicht. Bis auf die Feiertage wurde fast durchgängig auf der Tartanbahn geschwitzt, im Fitnessstudio gearbeitet und in der Halle zusammen mit der B-Jugend intensiv am Spielsystem und den Abläufen gefeilt. „Wir haben in der Trainingsarbeit dadurch sicher keinen Schwung verloren“, freut sich Christian Korb. „Aber natürlich fehlt uns, wie Pforzheim, der Wettkampf.“

Neben dem Ehrgeiz seiner Mannschaft kann den HSG-Coach der Spielplan bis zum Saisonende positiv stimmen. Während in der für Konstanz noch nicht ganz beendeten Hinrunde lediglich drei Heimspiele absolviert werden durften, stehen im neuen Jahr noch insgesamt zwölf Partien auf dem Programm – und acht davon vor den eigenen Fans. Das erste gegen die Gäste aus der Gold- und Schmuckstadt könnte dabei gleich zu einem Spiel um echte Big Points werden. Etwas überraschend steht Pforzheim nicht wie in den letzten Jahren an der Tabellenspitze, sondern muss sich im starken, breiten Mittelfeld ebenso wie die HSG Konstanz um Platz sechs und die damit verbundene direkte Bundesliga-Qualifikation für die nächste Spielzeit bemühen. Im Hinspiel hatte die HSG Konstanz große Probleme, die Außenspieler der SG zu kontrollieren und musste mehr als die Hälfte der Gegentore über die Flügel hinnehmen. Korb: „Hier müssen wir ansetzen. Jedes Tor, das wir verhindern, müssen wir vorne nicht erzielen. Wir freuen uns auf die Rückrunde – ein Sieg gegen Pforzheim wäre da natürlich der perfekte Start.“ Zwar hat er bei allen Teams im Mittelfeld Leistungssteigerungen beobachtet. Dies kann man jedoch auch seiner Mannschaft attestieren, sodass sich am Sonntag ein hart umkämpftes Duell entwickeln könnte. „Pforzheim hat nicht den Anspruch, ohne Punkte nach Hause zu fahren. Das wird eine harte Nuss für beide Teams. Leider müssen wir auf ein bis zwei Positionen umstellen, aber am Sonntag wird es richtig heiß.“