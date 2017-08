Handball Ein Sieg für die Moral der HSG Konstanz

Die gegenüber den letzten Testspielen verbesserte HSG Konstanz gewinnt ein flottes Testspiel gegen BSV Bern Muri mit 25:23. Die Vorbereitung wird nun mit einem dreitägigen Trainingslager in der Sportschule Ruit fortgesetzt

Handball, Testspiel

HSG Konstanz

BSV Bern Muri

25:23 (12:8)

Es geht aufwärts bei der HSG Konstanz. Die von Cheftrainer Daniel Eblen geforderte Emotionalität und Spielfreude waren seiner jungen Mannschaft gegen den Schweizer Tabellenfünften BSV Bern Muri deutlich anzusehen. Bestes Beispiel dafür war Youngster Joschua Braun (19). Der A-Jugend-Bundesliga-Torschützenkönig begeisterte bei seinem Debüt im Konstanzer Zweitliga-Team, erzielte in der zweiten Halbzeit nach seiner Einwechslung drei Tore und brachte viel Tempo und tolle Ideen in die flotte Begegnung. So konnte die HSG Konstanz das Spiel nach einer 25:18-Führung trotz einiger Unkonzentriertheiten in den letzten Minuten mit 25:23 (12:8) für sich entscheiden.

„Der Auftritt von Joschi hat mir sehr gefallen, das hat richtig Spaß gemacht“, lobte Daniel Eblen seinen neuen Linkshänder, der ebenso zufrieden war: „Das Team hat mich hervorragend aufgenommen. So bin ich schnell in die Partie reingekommen.“ Ähnlich wie die gesamte Konstanzer Mannschaft, die sich nach der Rückkehr von Konstantin Poltrum wieder auf eine gute Torwartleistung und ein gut harmonierendes Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter verlassen konnte. Poltrum: „Wir sind auf einem sehr guten Weg. Das Spiel gegen Bern war gut für die Moral. So wollen wir weitergehen.“ Am Freitag bezieht die HSG Konstanz ein dreitägiges Trainingslager in der Sportschule Ruit mit drei Einheiten pro Tag.

HSG Konstanz: Poltrum, M. Wolf (Tor); Schlaich (6), Berchtenbreiter, Braun (3), Gäßler (1), Bösing (2), Schweda (1), Heil (1), Kaletsch (8/6), Klingler, Jud (1), Maier-Hasselmann (1), T. Wolf (1).