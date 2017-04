Handball Ein Sieg fehlt dem TuS Steißlingen noch zum Titel

Hegauer Handballer stehen vor dem Oberliga-Aufstieg. Dagegen verliert die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen auch beim Tabellenelften klar

Handball, Südbadenliga

TuS Steißlingen

HC Elgersweier

28:25 (16:11)

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg hat sich der TuS Steißlingen aus der Minikrise befreit und den starken HC Hedos Elgersweier mit 28:25 besiegt. Nun benötigt der Tabellenführer nur noch einen Sieg aus den letzten zwei Spielen, um die Meisterschaft und den Aufstieg in die BWOL perfekt zu machen. Dabei ging das Team von Trainer Jonathan Stich extrem motiviert in die Partie und zeigte den Gästen, angetrieben von den lautstarken Fans gleich, wer der Herr im Haus ist.

Die Abwehr der Hegauer verschob gut, war schnell auf den Beinen und ließ Elgersweier nahezu keine Lücken. Vor allem der Innenblock konnte mehrere Würfe abblocken und die daraus resultierenden Kontermöglichkeiten verwerteten die Außenspieler William Gaus und Thomas Lindner eiskalt. Auch Torhüter Daniel Beck erwischte einen ganz starken Tag. So riss der TuS gleich das Spiel an sich und führte schnell mit 4:1 (7.). Nach dem Ausgleich der Gäste zum 5:5 (12.) reagierte TuS-Trainer Stich und brachte mit Martin Gaus mehr Durchschlagskraft in den Rückraum. Dies machte sich auch bezahlt, so überrannten die Steißlinger den HC in der zweiten Welle ein ums andere Mal. Beim 12:8 (24.) von Thomas Lindner ging Steißlingen zum ersten Mal mit vier Toren in Führung. Bis zur Halbzeit bauten die Hausherren ihren Vorsprung auf 16:11 aus.

Auch nach der Pause machte die Steißlinger Defensive weiter einen guten Job und entlastete so den Angriff. Julian Kalweit erhöhte auf 22:16 (40.), und der TuS hatte das Spiel im Griff. Allerdings fielen die Gastgeber wieder in das Muster der vergangenen Wochen zurück, und sie leisteten sich eine kleine Auszeit. Im Angriff tat sich Steißlingen zusehends schwer, und auch die Defensive konnte nicht mehr überzeugen. Mit einem 4:0-Lauf kamen die Gäste auf 22:20 (49.) heran, und das Spiel drohte zu kippen. Doch im Gegensatz zu den letzten Partien blieb der TuS ruhig und konzentrierte sich wieder auf seine Stärken. Angriffe wurden lange und erfolgreich ausgespielt. So erhöhte Steißlingen auf 24:20 (52.), doch Elgersweier gab sich noch nicht auf (25:22/56.). Stich nahm sein finales Timeout, und durch Tore von William Gaus und Lindner zum 27:22 (58.) war das Spiel entschieden. Am Ende durfte sich der TuS mit einem 28:25-Sieg von den eigenen Fans feiern lassen und greift im nächsten Spiel am 22. April in Ottenheim nach der Meisterschaft. „Unsere Defensive war heute überragend! Wenn man so eine Abwehr spielt, darf man sich vorne auch mal den einen oder anderen Fehler erlauben. Ich bin sehr stolz darauf, wie meine junge Mannschaft mit dem großen Druck umgegangen ist: Das war echte mentale Stärke“, war TuS-Trainer Jonathan Stich sichtlich erleichtert nach der enorm wichtigen Partie. (mw)

TuS Steißlingen: Beck, Sieck (Tor); Biedermann (1), M. Gaus (2), W. Gaus (4/1), Kalweit (3), Kornmayer, Lindner (5), Stefan Maier (5), Rihm, Storz (1), Weber, Wildöer (7/3).

SG Köndringen-Ten. II

HSG MM

37:30 (18:17)

Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen konnte auch gegen den Tabellenelften, die Drittliga-Reserve der SG Köndringen-Teningen, nicht bestehen. Der Abstieg in die Landesliga Süd ist schon besiegelt. Da war die Motivation, in den äußersten Kampf zu gehen, nicht mehr allzu groß. Eine einzige Zeitstrafe während der ganzen Begegnung zeugt von zurückhaltender Abwehrarbeit.

In der ersten Halbzeit gestaltete sich die Partie offen. Von einem Sechs-Tore-Rückstand (12:6/13.) ließen sich die Linzgauer nicht beindrucken. Aber das 18:17 zur Pause war nur ein Zwischenhoch. Die Gastgeber benötigten in der zweiten Spielhälfte nur sechs Minuten, um wieder den alten Vorsprung von sechs Toren herauzuspielen (27:21). Diese Führung ließen sich die routinierten Breisgauer bis zum Schlusspfiff nicht mehr nehmen. (tav)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Ehrmann, Frese (Tor); Schweda (8/5), M. Dahm, Hosu (7), Braun, Abberger (3), H. Dahm (2), Schlegel, Buneta (5), Schäfer (5).