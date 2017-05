Fußball Ein Punkt ist Pflicht für den SC Pfullendorf

Der vom Abstieg bedrohte SC Pfullendorf darf in der Fußball-Verbandsliga gegen Auggen nicht verlieren. Rielasingen-Arlen ist beim FC Waldkirch zu Gast

Fußball, Verbandsliga:FC Auggen – SC Pfullendorf (Sonntag, 15 Uhr). – Dicht stand der SC Pfullendorf am Mittwoch vor dem wichtigen Sieg gegen den Rivalen SV Bühlertal, kassierte dann aber kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Damit sind die Chancen auf den Klassenerhalt auf ein Minimum gesunken. Allerdings hätte der SCP gegen den limitiert wirkenden Gegner auch früher das 2:0 nachlegen können, doch auch das Pfullendorfer Spiel war nicht zwingend genug, die Fehler im Aufbau zum Teil gravierend.

Mit Blick auf die Tabelle und das Restprogramm wird klar: Der SC Pfullendorf muss zwei Ränge gut machen, um ans rettende Ufer zu gelangen. Und das funktioniert nur, wenn das Team von Marco Konrad selbst mindestens vier Punkte holt, der FC Neustadt, er spielt noch gegen den SV Endingen und den Freiburger FC, maximal noch einen Punkt holt, der SV Bühlertal beide Spiele hoch verliert – gegen die Spitzenteams Freiburger FC und FC Denzlingen ein durchaus mögliches Szenario.

Aber da wären noch die vier Punkte, die der SC Pfullendorf selbst beitragen muss. Ein Heimsieg gegen das Schlusslicht Solvay Freiburg am letzten Spieltag ist da Pflicht. Und eben mindestens ein Punkt beim FC Auggen, dem aktuellen Tabellenvierten. „Es ist natürlichz schwer, immer wieder aufzustehen, wenn man fällt“, räumt SCP-Trainer Marco Konrad ein, dass seine Spieler den Nackenschlag erst noch verarbeiten müssen. Zuversicht gibt ihm, dass seine Spieler trotz der Rückschläge immer noch mit Freude und Engagement bei der Sache sind. Und folgerichtig spielt es für ihn auch keine Rolle, wie der Kontrahent heißt. „Wir schauen schon seit Wochen nicht mehr auf den Gegner“, räumt er ein. Unter dem Strich heißt das für den SCP: Verlieren verboten und auf die passenden Ergebnisse auf den anderen Plätzen hoffen. (jr)

FC Waldkirch – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Für den 1. FC Rielasingen-Arlen endet die Meisterschaftssaison am Samstag im Elztal, da er spielfrei am letzten Spieltag ist. Nach dem 2:0-Sieg am vergangenen Mittwoch beim feststehenden Absteiger SV Solvay Freiburg sind die Hegauer erneut im Breisgau zu Gast – beim Absteiger FC Waldkirch. Die Breisgauer konnten in vielen Spielen richtig gut mithalten, boten auch im Hinspiel in Rielasingen beim 1:2 eine starke Leistung, letztlich sorgte aber auch eine Verletztenmisere für den Absturz.

Beim 1.FC Rielasingen-Arlen ist man dem Saisonverlauf sehr zufrieden. Die spielerische Leistung war in den vergangenen Wochen meist richtig gut, und so wird der 1. FC am Ende auf Platz sechs oder sieben stehen. Und dies in einer schwierigen Saison, mit einem frühen Trainerwechsel nach 13 Spieltagen von Bobo Maglov zu Jürgen Rittenauer. Anfang März waren die Abstiegsplätze noch nahe, doch dann brachten starke Auftritte in der Meisterschaft, ergänzt durch die Pokaleuphorie, diese gute Endplatzierung in einer starken Liga. Für das Spiel in Waldkirch erhoffen sich die Hegauer noch einmal einen Sieg. Dass dies nicht einfach wird, zeigte der vergangene Mittwoch, als man vielen Spielern anmerkte, dass die Gedanken schon über die Meisterschaft hinaus beim Pokalendspiel sind. Jürgen Rittenauer stellte sein Team so auf, dass man den Kräfteverschleiss in Grenzen halten konnte, verlor aber mit Dennis Lang einen Spieler mit einer Bänderverletzung, so dass die Sorgenfalten nicht kleiner wurden. In Waldkirch werden so wohl wieder Spieler der zweiten Mannschaft im Kader sein. (te)