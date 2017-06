Fußball Ein Neuling, ein sehr alter Bekannter und ein forscher Trainer kommen in die Bezirksliga Bodensee

Der FC Anadolu und der BSV Nordstern aus Radolfzell sowie der FC Uhldingen sind die drei Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga.

Fußball, Bezirksliga: Neue Saison, neue Gesichter – drei Aufsteiger frischen in der kommenden Spielzeit das Feld in der Bezirksliga Bodensee auf. Aus der Kreisliga-A-Staffel 1 kommt mit dem FC Anadolu Radolfzell ein noch sehr junger Verein in die Liga. Erst 2013 gegründet, gelangen dem Team innerhalb von vier Jahren drei Aufstiege. „Wir haben von Beginn an gesehen, dass in unserer Mannschaft ein gewisses Potenzial steckt“, meint der Anadolu-Vorsitzende Bülent Ecevit stolz. „Das liegt unter anderem daran, dass das Grundgerüst unserer Mannschaft aus ehemaligen Jugendspielern des FC Radolfzell besteht, der traditionell eine sehr gute Nachwuchsarbeit betreibt.“

Auch wenn die Initiative zur Vereinsgründung ihren Anfang in der Radolfzeller türkischen Gemeinde fand, versteht sich der Verein als kulturoffen und fest mit seiner Heimatstadt verwurzelt. „Wir haben natürlich vorwiegend türkische Spieler im Kader. Aber es gibt auch einen Afghanen, zwei Gambier und einen deutschen Spieler – die Jungs verstehen sich blendend, es herrscht eine sehr coole Atmosphäre“, berichtet Geschäftsführer Ahmet Aktay.

Diese soll jetzt auch dabei helfen, das Abenteuer Bezirksliga zu bestehen. „Das ist eine große Herausforderung für uns, und wir werden es schwer haben, denn unser Budget ist im Vergleich zu anderen Teams mickrig“, sagt Aktay. Ecevit stößt ins selbe Horn: „Wir haben immer von der Bezirksliga geträumt, aber bei so einem kleinen Verein fehlen Geld und Strukturen. Deshalb sind wir noch auf der Suche nach Sponsoren, um die Aufgabe meistern zu können.“

Freuen kann man sich beim FC Anadolu auf das Stadtderby gegen den Aufsteiger aus der Staffel 2, den BSV Nordstern Radolfzell. Nach 35 Jahren Abstinenz ist die Elf von Spielertrainer Antonio Fiore Tapia zurück in der Bezirksliga. „Das ist eine Riesensache für den gesamten Verein, wir sind alle sehr glücklich“, sagt Fiore Tapia. „Wir haben eine perfekte Saison gespielt, die so nicht zu erwarten war. Mittelfristig war der Aufstieg unser Ziel, aber dass es schon in diesem Jahr klappen würde, hätten wir nicht gedacht.“

Der Spielertrainer ist sehr zufrieden mit der Entwicklung, die der Verein genommen hat. „Die Mannschaft selbst ist, auch durch ein Trainingslager in Italien, immer enger zusammengewachsen“, erzählt er. „Ich kann mich nur bei den Spielern, dem Trainerteam, dem Vorstand und unseren tollen Fans bedanken – dieser Erfolg ist das Produkt vieler Leute.“ Über die Schwere der kommenden Saison macht er sich aber keine Illusionen. „Das wird der absolute Überlebenskampf“, ist sich Fiore Tapia sicher. „Es geht nur darum, die Liga zu halten. Wir werden vom ersten Tag im Abstiegskampf sein.“

Ein wenig anders klingt das beim dritten Aufsteiger, dem FC Uhldingen. „Wenn wir von Verletzungssorgen verschont bleiben, bin ich sicher, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden“, glaubt Trainer Daniel Brode. „Wir wollen in dieser Liga eine gute Rolle spielen.“ Die Argumente hat er dabei auf seiner Seite, denn seine Mannschaft beendete die vergangene Spielzeit als unangefochtener Tabellenführer mit 13 Punkten Vorsprung und verlor dabei nur eine einzige Partie. „So war das natürlich nicht zu erwarten, als ich die Mannschaft vor eineinhalb Jahren als Drittletzter in der Winterpause übernommen habe“, sagt Brode. Doch seitdem sei eine Menge passiert. „Wir haben das Team im letzten Sommer punktuell in allen Mannschaftsteilen verstärkt, und die Spieler haben sich in diesem Jahr fußballerisch und menschlich extrem weiterentwickelt“, hebt der Uhldinger Trainer hervor.

Die Entwicklung seiner Elf blieb auch bei anderen Vereinen in der Region nicht unbeobachtet. „Es gab einige Abwerbeversuche“, berichtet Brode. „Aber wir konnten, Stand jetzt, alle Leistungsträger halten. Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist auch einfach sehr groß – da will eigentlich keiner weg.“ Über das Kollektiv kommend will er auch die Herausforderungen in der Bezirksliga meistern. „Wir werden sehr viele Spiele haben. Das kann man nur schaffen, wenn die zweite Reihe gierig ist und Lust hat zu trainieren und an sich zu arbeiten“, findet Brode. „Das Lob kriegen ja meist die Spieler aus der ersten Elf, aber unser Aufstieg ist das Verdienst der gesamten Mannschaft.“

Die Aufstiegsrunde

Die Vizemeister der Kreisliga-A-Staffeln 1 bis 3 kämpfen um den letzten Aufstiegsplatz in die Bezirksliga. Heute Abend, 19 Uhr, empfängt CFE Indep. Singen die SG Illmensee/Heiligenberg. Am Samstag, 16 Uhr, sind die Singener zu Gast beim FC Bodman-Ludwigshafen, sollten sie heute siegen. Ansonsten lautet die zweite Partie: Illmensee/Heiligenberg – Bodman-Ludwigshafen. Am Mittwoch, 21. Juni, wird um 19 Uhr die verbleibende Paarung ausgetragen.