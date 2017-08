Fußball Ein Herz für Rielasinger Einlaufkinder

Die Nachwuchsfußballer aus Rielasingen bekommen eine zweite Chance, nachdem sie das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Rielasingen-Arlen und Borussia Dortmund verpassten. Nach einer gemeinsamen Aktion des SÜDKURIER und des FC 03 Radolfzell können sie nun mit dem SC Freiburg aufs Feld.

Fußball: Es hätte ein ganz großer Tag werden sollen für zwölf Jugendfußballer des 1. FC Rielasingen-Arlen, einer, den sie wohl nie vergessen hätten. Beim DFB-Pokalspiel der Rielasinger gegen Borussia Dortmund hätten sie ins proppenvolle Freiburger Schwarzwaldstadion mit den Kickern einlaufen sollen, auf Tuchfühlung mit Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang oder Weltmeister André Schürrle. Doch die Blechlawine auf der B31 Richtung Freiburg, verursacht durch den großen Andrang der Fans aus dem Hegau und vom Bodensee, ließ den großen Traum platzen. Der Bus mit den Nachwuchskickern an Bord blieb im Stau stecken und kam erst eine Viertelstunde nach Anpfiff der Partie am Stadion an.

In einer gemeinsamen Aktion mit dem FC 03 Radolfzell sorgt der SÜDKURIER nun dafür, dass die enttäuschten Kinder eine zweite Chance bekommen. Sieben Jugendfußballer des 1. FC Rielasingen-Arlen können am 31. August Bundesligaluft schnuppern, wenn der SC Freiburg im Radolfzeller Mett­naustadion gegen den FC St. Gallen aus der Schweizer Super League antritt. Auf Anfrage des SÜDKURIER war der ausrichtende FC 03 Radolfzell sofort bereit, dem Rielasinger Nachwuchs zur Seite zu stehen – obwohl beide Vereine Konkurrenten in der Verbandsliga sind und das Verhältnis zuletzt etwas getrübt war. „Da geht es um Kinder – klar helfen wir“, sagte Oliver Preiser, Vorsitzender des FC 03 Radolfzell, beim Telefonat mit dem SÜDKURIER. Dass beim 1. FC Rielasingen-Arlen mit Reinhard Graf ein ehemaliger Radolfzeller den Nachwuchsbereich leitet und von der Aktion jetzt profitiert, spielt für ihn keine Rolle. „Ich habe die Entscheidung von Reinhard Graf, nach Rielasingen zu gehen, akzeptiert“, so Preiser, „und jetzt können wir mit dieser Aktion Kindern eine Freude machen.“

Und die Freude ist riesig bei den Hegauern: „Das ist eine super Sache“, meinte Reinhard Graf, als er von der Aktion erfuhr. „Die Kinder waren natürlich riesig enttäuscht, dass es in Freiburg nicht geklappt hat. Toll, dass die Radolfzeller da mitmachen“, lobt der Jugendleiter des 1. FC Rielasingen-Arlen seinen Ex-Verein. „Zu den meisten Funktionären dort habe ich immer noch ein gutes Verhältnis. Es sollte doch auch möglich sein, trotz aller Rivalität miteinander auszukommen.“

Nutznießer des Schulterschlusses zwischen den Konkurrenten sind nun sieben D-Jugendliche von der Rielasinger Talwiese, die, ausgestattet mit speziellen Spieltag-T-Shirts, die Starkicker aufs Feld begleiten dürfen. Einer von ihnen ist der D-Jugendspieler Dustin Vater, der als großer BVB-Fan „total traurig war, dass es nicht geklappt hat“. Dass nun statt den Borussen die Breisgauer auf ihn warten, ist aber nicht schlimm für den Zehnjährigen: „Jetzt freue ich mich riesig auf den SC Freiburg. Ich kann’s kaum erwarten.“ Dann ist ja alles angerichtet für ein Fußballfest in der Region – diesmal mit Einlaufkindern aus Rielasingen. Und falls es am 31. August auf dem Weg nach Radolfzell einen Stau geben sollte, nicht so schlimm: Zwischen Hegau und Mettnau gibt es genügend Schleichwege, um rechtzeitig ins Stadion zu kommen.

Karten zu gewinnen

Karten im Vorverkauf gibt es im Tourismus Büro Radolfzell, bei ReWa Immobilien Radolfzell, bei der Sparkasse Hegau-Bodensee am Marktplatz in Radolfzell und bei Fahrrad Stroppa in Singen.

Für die Partie des SC Freiburg am Donnerstag, 31. August, (Anpfiff 18 Uhr) im Radolfzeller Mettnaustadion gegen den FC St. Gallen (Schweizer Super League) verlost der SÜDKURIER in Zusammenarbeit mit dem FC 03 Radolfzell insgesamt 14 Eintrittskarten. Zu gewinnen sind zwei VIP-Karten, die den Zugang zum VIP-Zelt mit Imbiss und Getränken ermöglichen, wo sich nach dem Spiel auch die Spieler und Trainer beider Mannschaften aufhalten werden. Des Weiteren winken zwei mal eine Karte für die Haupttribüne und zehn Tickets für Stehplätze. Wer mitmachen will, muss einfach bis Sonntag, 27. August, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „SC Freiburg“ an seesport@suedkurier.de mit vollständiger Adresse und Handynummer senden. (mex)