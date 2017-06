Segeln Eberhard Magg: Das war eines der besten Match Races auf dem Bodensee

Eberhard Magg, Initiator und Veranstalter, blickt auf das Jubiläum des „Match Race Germany“, das der Schweizer Eric Monnin gewann, zurück und wagt einen Blick in die Zukunft.

Herr Magg, fünf zum Teil hochspannende Regatta-Tage liegen hinten Ihnen zurück. Wie fällt Ihre Bilanz des 20. Match Race aus?

Das war sicherlich eines der besten Match Races, das wir hier seit 1997 auf dem Bodensee erleben durften. Die Veranstaltung hat sich weiterentwickelt, das Rahmenprogramm wurde vielfältiger, von dem ProAm-Segeln über Zuschauerschiffe bis hin zur Rundfahrt mit dem Powerboot – da bleiben keine Wünsche offen. Und die diesjährige Veranstaltung war sicherlich die umfangreichste bisher.

Sportlich war der Pfingstsonntag sicherlich der Höhepunkt.

Auch beim Finale am Pfingstmontag herrschten noch hervorragende Bedingungen, und es gab spannende, knappe Duelle. Aber der Pfingstsonntag, der war schon einer der absoluten Toptage in der langen Geschichte der Veranstaltung. Da hat alles gepasst, das Wetter, der Wind, die Kulisse, die Rennen – das waren Traumbedingungen. In diesem Jahr hatten wir darüber hinaus viele Fans des Bregenzer Lokalmatadors Max Trippolt mit dabei, da konnte man mit Segelsport viele Zuschauer am Ufer begeistern. Es gab La Ola und Szenenapplaus – wo gibt es so etwas sonst im Segelsport?

Wie hat sich das Match Race nach nun 20 Regatten entwickelt? Es gab ja nach dem Ausstieg aus der „World Match Racing Tour“ eine kleine sportliche Delle, als die großen Namen fehlten.

Rückblickend haben wir hier vor Langenargen schon viele Segelstars der Zukunft gesehen, und das wird sicher so bleiben. Die Sieger von Langenargen sind meist dann anderswo wie etwa beim America’s Cup engagiert. Aber insgesamt hat das „Match Race Germany“ nichts von seinem Charme verloren. Wir hatten in den 20 Jahren einen Standortwechsel von Kressbronn nach Langenargen, haben drei Bootsklassen durchschritten und uns vom Event her deutlich weiterentwickelt. Sicherlich haben wir 1998 ein großes Feuerwerk abgefackelt, aber da waren wir unserer Zeit vielleicht noch etwas voraus. Insgesamt ist die Veranstaltung ein Aushängeschild für die Bodenseeregion. Das Publikum hat hier eine Nähe zu den Sportlern, die man sich im Fußball oder Tennis gar nicht vorstellen kann.

Früher sagten Sie einmal, Sie wollten die 20 noch vollmachen. Das wäre jetzt geschafft. Ist für Sie der Gipfel damit erreicht, oder geht es vor Langenargen weiter im Duell Boot gegen Boot?

Wir haben uns da ja schon geoutet und haben auch Rückenwind. Es gibt längerfristige Verträge mit Partnern, es stehen weitere wichtige Entscheidungen an. Aber das Jubiläum zum 25. wäre ein mittelfristiges Ziel. Wir räumen jetzt hier in Langenargen auf, und ab morgen geht die Planung für 2018 weiter.

Zur Person

Eberhard Magg, Yachtkonstrukteur, Manager und Regattasegler, veranstaltete 1997, nachdem er mit Markus Wieser reichlich Erfahrungen in dieser Wettkampfart gesammelt hatte, erstmals ein Match Race auf dem Bodensee. Seither ist das Event rund um die Duelle „Boot gegen Boot“ stetig gewachsen und gilt inzwischen als höchstrangiges Match Race in Deutschland. Magg war von 2005 bis 2008 Technischer Leiter des ersten deutschen America’s-Cup-Teams. (jr)