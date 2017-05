Handball Durchwachsener Start für die A-Jugend der HSG Konstanz

Bei der südbadischen Vor-Qualifikation für die A-Jugend-Bundesliga konnte die HSG Konstanz einen hohen Sieg feiern, musste aber auch eine knappe Niederlage hinnehmen.

Handball, A-Jugend: Ein Kantersieg und eine knappe Niederlage: Der Start der neuformierten A-Jugend der HSG Konstanz verlief ähnlich, wie ihn Trainer Thomas Zilm erwartet hatte. Gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach wurde seine junge Mannschaft wenig gefordert und freute sich am Ende über einen 41:19 (19:12)-Kantersieg, im Duell mit dem Top-Favoriten SG Meißenheim/Nonnenweier reichte es hingegen trotz eines engen Spielverlaufs nach 14:15-Rückstand zur Pause und 26:29 zwei Minuten vor dem Ende nur zu einem 26:31-Endstand. In einer Woche stehen die restlichen Partien der südbadischen Vor-Qualifikation an.

Nach dem Sieg gegen Kappelwindeck/Steinbach war Zilm zufrieden. „Wir konnten allen Spielern ausreichend Spielanteile gewähren, ohne in Gefahr zu geraten“, freute sich der HSG-Trainer über den gelungenen Auftakt, den er jedoch nicht überbewerten wollte. „Der Gegner war nicht der Bundesliga-Maßstab.“ Ein völlig anderes Spiel entwickelte sich anschließend zwischen den beiden Turnierfavoriten Konstanz und Meißenheim/Nonnenweier. Zunächst legte die HSG Konstanz vor, doch dann egalisierte die SG den Vorsprung und ging in Führung.

Konstanz erwies sich weiter als hartnäckiger Gegner, am Ende setzte sich aber das vom Ex-Bundesligaspieler Jürgen Brandstäter betreute Team mit 31:26 durch und steht somit schon dicht vor dem mit dem ersten Platz verbunden Heimrecht für die erste Bundesliga-Qualifikationsrunde am 20./21. Mai, wo die ersten direkten Plätze für die kommende Saison vergeben werden. Thomas Zilm: „Für uns kam dieses Kräftemessen mit einer über Jahre zusammengewachsenen Mannschaft noch etwas zu früh.“

Am 6. Mai tritt die HSG Konstanz in Meißenheim gegen den TuS Schutterwald (12 Uhr) und die SG Köndringen-Teningen (15 Uhr) an.

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (4), Volz (4), Dahm (2), Hadlich (7/1), Kirschmann (1), Schlegel (6), Mauch (15/7), Küchler (2/1), Michelberger (2), Dierberger (12), Mild (2), Polis (10).