Dritter Deutscher-Meister-Titel für Kay Stumper

Drei Wochen nach seinem Top12-Ranglistensieg wurde der 14-jährige Singener Kay Stumper auch seiner Favoritenrolle bei den Deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Schüler (U15) gerecht

Tischtennis: Bei dem zweitägigen Turnier in Wolmirstedt (Sachsen-Anhalt) gewann Stumper die drei Gruppenspiele und das Achtelfinale jeweils ohne Satzverlust. Im Viertel- und Halbfinale siegte er jeweils mit 4:1 Sätzen. Im Finale gegen Felix Wetzel aus Bayern wurde es dann spannend. Wetzel ging mit 2:0 Sätzen in Führung, Stumper konterte mit drei Satzgewinnen in Folge zum 3:2. Dann glich Wetzel zum 3:3 aus. Im siebten Satz gewann Stumper schließlich mit 12:10. Stumper hatte den Deutschen Schülermeister-Titel bereits 2014 und 2016 geholt und ist damit der erste Spieler, der diesen Titel zum dritten Mal gewann. Im Doppel zusammen mit Carlos Dettling aus Stuttgart gab es 3:2-Siege im Achtel- und Viertelfinale. Nach einem 3:0 im Halbfinale endete dann das Finale gegen das Bayern-Doppel Felix Wetzel/Daniel Rinderer mit einer 0:3-Niederlage. Kay Stumper hatte unmittelbar vor der Deutschen Meisterschaft noch an der Italian Junior Open in Lignano teilgenommen und dort Platz fünf im U18-Einzelwettbewerb und Platz drei im U18-Doppel belegt. (bin) Bild: Peter Krippendorf