Reiten Dressurreiter zeigen ihre Klasse

Beim gut besuchten Dressurturnier in Konstanz überzeugen Pferde und Reiter. Jasmin Schaudt ragt mit Doppelsieg heraus.

Reiten: Zunächst standen in Konstanz die Prüfungen in der Klasse L an. Hier gab es für den RC Konstanz erfreuliche Ergebnisse. Einmal konnte Johanna Lambach eine Prüfung für sich entscheiden, und in einer anderen war Andrea Greiner mit einem zweiten Platz gut vertreten, nur Götz Untermann (RV Überlingen) war besser. Gerade im L-Bereich zeigten sich die Reiter des Reiterrings stark, besonders die Jungen zeigten hier eine gute Breite. Ab dem M-Bereich wird die Luft dann merklich dünner und es zeigt sich, wie schwer gerade dieser Übergang ist.

Der erste Turniertag schloss mit einer M*-Prüfung ab. Ein denkbar knapper Sieg ging hier an Beate Brodbeck (Ailingen) auf Rising Sun. 670 Punkte erhielt sie für ihre Vorstellung und somit 0,5 Punkte mehr als Jasmin Schaudt auf Lewis. Knapper kann in dieser Dressurprüfung eine Entscheidung nicht fallen.

Der Sonntag war dann der Tag der "großen" Prüfungen. Mit einer M**-Prüfung wurde der Nachmittag eingeläutet. Mit Kasper hatte Jasmin Schaudt nun ein anderes Pferd am Start. Der Ritt war noch nicht ganz rund, kleinere Fehler waren bei ihrer Vorstellung auszumachen. Trotzdem war ihr der Sieg nicht zu nehmen. Zweite wurde Nicole Kohler (Rißegg).

23 Reiter traten zur abschließenden S-Prüfung, dem Grand-Prix St. Georges, an. Die bestplatzierten Reiter zeigten hier Vorstellungen, bei denen es wenig zu kritisieren gab. Souverän ritt hier Jasmin Schaudt mit Kaspar durch die sechsminütige Prüfung. Mit 783.5 gaben die Richter die entsprechend hohe Wertnote. Linda Knoll (Ostrach) als Zweite wurde nur um Nuancen schlechter bewertet. Der fünfte Platz in dem gut besetzten Starterfeld ging an Chiara Rüsch (Jettweiler/Stockach), die damit die Fahnen des Bodensee-Reiterrings hochhielt.

Das Turnier des Reitclub Konstanz vor einem interessierten Publikum war wieder mal ein ganz besonderes. Es zeigte erneut auf, dass auch ein reines Dressurturnier zahlreiche Zuschauer anziehen kann.

Ergebnisse

Dressurprüfung Kl. S*: 1. Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen) Kaspar, 2. Linda Knoll (RFV Ostrach) Fairplay, 3. Angela Kraut (RV Balingen) Royal Ulan

Dressurprüfung Kl.M**: 1. Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen) Kaspar, 2. Nicole Kohler (RC Rißegg) Sierra, 3. Beate Brodbeck (RFV Ailingen) Rising Sun

Dressurprüfung Kl.M*: 1. Beate Brodbeck (RFV Ailingen) Rising Sun, 2. Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen) Lewis, 3. Julia Bögner (RFV Schwieberdingen) Highway

Dressurprfg. Kl.L**: 1. Götz Untermann (RV Überlingen) Some Colours, 2. Andrea Greiner (RC Konstanz) Let’s Dance, 3. Anja Braunbarth (RFV Ziegelhof) Valencia, 3. Pamina Roschanski (RC Schoren-Engen) Geneva

Dressurprfg. Kl.L* – Tr.: 1. Johanna Lambach (RC Konstanz) Sorentina, 2. Tamara August (RC Bodenseereiter Radolfzell) Delight Soul, 3. Götz Untermann (RV Überlingen) Some Colours

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Melissa Serpi (RC Bodenseereiter Radolfzell) Cyrano, 2. Maren Ritter (RFV Gottmadingen) L’arrabbiata, 3. Fabienne Gutacker (RFSV Waldkirch) Simba

Dressurpferdeprfg. Kl. L: 1. Francoise Cantamessa (Gastlizenz) Hurdy Gurdy, 2. Claudia Keller (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) Shiron, 3. Nicole Kohler (RC Rißegg) Filine