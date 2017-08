Fußball Drei hohe Hürden für Verbandsliga-Trio vom Bodensee

Der FC Radolfzell empfängt den starken Tabellendritten SV Kuppenheim. Der 1. FC Rielasingen-Arlen und der FC Singen 04 spielen auswärts beim SV Linx und dem FV Lörrach-Brombach.

Fußball, Verbandsliga: FC 03 Radolfzell – SV Kuppenheim (Samstag, 15.30 Uhr, Mettnau-Stadion). – Nach den beiden Unentschieden zum Saisonstart hat der Aufsteiger FC Radolfzell mit seiner jungen Mannschaft schon zwei Punkte auf dem Konto. Nun steht mit dem Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellendritten SV Kuppenheim die nächste Herausforderung an. Die Gäste besiegten am ersten Spieltag den Aufsteiger SC Hofstetten auf dessen Platz mit 2:1 und im ersten Heimspiel den zweiten Aufsteiger FV Lörrach-Brombach mit 1:0. Jetzt haben die Kuppenheimer mit den Mettnauern den dritten Verbandsliga-Neuling vor der Brust.

Der FC Radolfzell musste am Mittwochabend beim schweren Spiel in Rielasingen mit dem Schlusspfiff noch den Ausgleich hinnehmen. Danach war erst mal Regeneration angesagt, um wieder Kraft zu tanken. Das Trainerteam um Wolfgang Stolpa hat alle Spieler an Bord und kann somit bei der Aufstellung reagieren. Im Lager der Gastgeber ist man mit dem Auftakt in der Verbandsliga nicht unzufrieden, wurde am ersten Spieltag dem FC Neustadt ein 1:1 abgerungen – und das mit 60-minütiger Unterzahl. Am zweiten Spieltag kam es dann zum Derby in Rielasingen, welches auch 1:1 endete. Jetzt sollte mal ein Sieg glücken, dann wären die Radolfzeller optimal in die Runde gestartet. Im Direktvergleich mit Kuppenheim stehen je drei Siege und drei Niederlagen. In der vergangenen Saison belegte der SVK den zehnten Platz. In dieser Region, weg von den Abstiegsplätzen, möchte sich auch der FC Radolfzell aufhalten.

SV Linx – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Einen schweren Gang gibt es für den 1. FC Rielasingen-Arlen am Samstag bei der Reise zum SV Linx. Im Gegensatz zu den Hegauern ist der SV Linx glänzend in die Saison gestartet. Mit sechs Punkten in der Meisterschaft und zwei Siegen im Verbandspokal ist das Team auf Kurs. Damit sie auch in dieser Saison zum Favoritenkreis gehören, haben die Linxer bei den Neuzugängen einiges getan. Mit Adrian Vollmer (vom Offenburger FV), Dennis Klemm (SV Mörsch) und Nathan Recht (Nike-Academy, davor Kehler FV) haben sie herausragende Zugänge gewonnen. Trainer Sascha Reiss gab sich vor der Saison betont selbstbewusst: „Wir wollen dahin, wo die Musik spielt, das ist immer der Anspruch des SV Linx.“ Bisher befindet sich sein Team, das in den vergangenen Jahren so wankelmütig war, genau dort.

So wartet also ein heikles Auswärtsspiel auf den 1. FC Rielasingen-Arlen, der durch das hochverdiente, aber späte Ausgleichstor gegen Radolfzell einen Fehlstart in die Punkterunde vermeiden konnte. Hauptproblem in den beiden Punktspielen, war die Chancenverwertung (siehe Artikel unten). Vielleicht ist mit dem späten Ausgleich aber wieder Zuversicht in die eigene Offensivstärke zurückgekehrt. Die Bilanz in Linx ist bei drei Aufeinandertreffen im Hans-Weber-Stadion ausgeglichen. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen dort zu Buche. So fahren die Hegauer nicht unbedingt als Favorit in die Ortenau, aber dort sollten auch wieder mehr Räume zur Verfügung stehen, als sie ein tief stehender FC Radolfzell angeboten hat. Personell scheint sich die Auswahl nicht verändert zu haben, sodass Jürgen Rittenauer seine Startformation weiter aus einem großen Kader auswählen kann. (te)

FV Lörrach-Brombach – FC Singen 04 (Samstag, 17 Uhr, Grüttpark). – Das erste Heimspiel – die ersten drei Punkte. So hatten es sich die Verantwortlichen und Spieler des FC Singen 04 vorgestellt. Mit einer ansprechenden Leistung wurde der Mitaufsteiger aus Hofstetten bezwungen, und die knappe Niederlage der Vorwoche war egalisiert. Die Neuzugänge Lang und Jeske waren bereits mit von der Partie und gaben ihr Debüt für die Blau-Gelben. Am kommenden Samstag steht das nächste Spiel gegen einen Mitaufsteiger an. Gastgeber ist dann der FV Lörrach-Brombach, der knapp und unglücklich bei den stark eingeschätzten Kuppenheimern verlor.

Die Singener sind gewarnt, denn das Premierenspiel gewannen die Grenzstädter gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen mit 1:0. „Das wird sicher eine schwere Aufgabe für meine Mannschaft“, ist sich Singens Coach Vice Barjasic sicher, doch „wir werden auch in diesem Spiel unsere Möglichkeiten haben, diese müssen wir dann nutzen“. Ein besonderes Augenmerk gilt der Defensive, welche die schnellen Stürmer der Lörracher nicht zur Entfaltung kommen lassen darf. Eine stabile Abwehrreihe sowie schnelles Kombinationsspiel zeichnen die Gastgeber aus. „Hier müssen wir dafür sorgen, dass der Gegner nicht zur Entfaltung kommt und dagegenhalten“, gibt FC-Trainer Barjasic die Marschroute vor. Zählbares wollen die Hohentwieler mitnehmen und das Punktekonto weiter auffüllen. (mab)