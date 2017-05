Fußball Drei Wochen voller Hochspannung in den Fußballligen

Was wäre wenn (6): In der Fußball-Bezirksliga und den Kreisligen geht es im Endspurt noch um wichtige Punkte

Fußball: Die Verbands- und die Landesligen haben ihren Spielbetrieb beendet und die Titelträger ermittelt, während auf Bezirksebene noch drei Wochen lang wichtige Punkte vergeben werden. Zumindest einen kurzen Blick muss man auf diese Klassen doch noch werfen, um auch die Zusammenhänge auf südbadischer Verbandsebene zu beleuchten. So muss man in der Oberliga Baden-Württemberg den Offenburger FV wieder einmal als Absteiger betrauern. In der Verbandsliga Südbaden schaffte der FC 08 Villingen die Meisterschaft und damit verbunden den Aufstieg in die Oberliga, während der SC Pfullendorf, lange Jahre Flaggschiff des Bezirks Bodensee, die Klasse verlassen muss.

Landesliga: Das Saisonfinale der Landesliga Staffel 3 war sicherlich nicht optimal. Zumindest aber konnten der FC 03 Radolfzell und der FC Singen 04 ihre Spitzenplätze trotz jeweiliger Niederlage halten. Die Radolfzeller steigen jetzt also gemeinsam mit dem SC Hofstetten (Staffel 1) und dem FV Lörrach-Brombach (Staffel 2) in die Verbandsliga auf. Singen muss sich mit dem TuS Durbach (Staffel 1) und dem SV Kirchzarten (Staffel 2) in der Relegation um den zusätzlichen Aufstiegsplatz rangeln. Sichere Absteiger in die Bezirksliga sind der VfR Stockach und der Hegauer FV sowie aus dem Bezirk Schwarzwald der FC Gutmadingen. Der FC Rot-Weiß Salem muss dem FC Singen 04 die Daumen drücken, denn dessen Scheitern würde die Linzgauer in die Bezirksliga schicken.

Das Saisonfinale der Landesliga Staffel 3 war sicherlich nicht optimal. Zumindest aber konnten der FC 03 Radolfzell und der FC Singen 04 ihre Spitzenplätze trotz jeweiliger Niederlage halten. Die Radolfzeller steigen jetzt also gemeinsam mit dem SC Hofstetten (Staffel 1) und dem FV Lörrach-Brombach (Staffel 2) in die Verbandsliga auf. Singen muss sich mit dem TuS Durbach (Staffel 1) und dem SV Kirchzarten (Staffel 2) in der Relegation um den zusätzlichen Aufstiegsplatz rangeln. Sichere Absteiger in die Bezirksliga sind der VfR Stockach und der Hegauer FV sowie aus dem Bezirk Schwarzwald der FC Gutmadingen. Der FC Rot-Weiß Salem muss dem FC Singen 04 die Daumen drücken, denn dessen Scheitern würde die Linzgauer in die Bezirksliga schicken. Bezirksliga: In der Bezirksliga Bodensee sieht es nach einem packenden Schlussspurt im Titelkampf aus. Nachdem der fast schon designierte Meister SV Allensbach in den letzten drei Spielen nur einen Punkt holte, hat der FC Hilzingen die Führung übernommen. Die Hilzinger haben genauso wie der SVA 60 Punkte, einen Punkt weniger hat der FC Überlingen. Auch der SV Denkingen (57) darf noch hoffen, während der SC Gottmadingen-Bietingen (52) aus dem Rennen sein dürfte. Platz 1 und 2 im Schwarzwald sollten zwischen dem FC Königsfeld (59) und dem SV Obereschach (58) aufgeteilt werden. Fünf Teams müssen die Bezirksliga verlassen, der TuS Immenstaad und der SV Aach-Eigeltingen können bereits für die Kreisliga A planen. Für die übrigen drei Abstiegsränge sind noch mindestens acht Vereine vom Türkischen SV Konstanz (9./42) bis zum SC Pfullendorf II (16./34) im Rennen.

In der Bezirksliga Bodensee sieht es nach einem packenden Schlussspurt im Titelkampf aus. Nachdem der fast schon designierte Meister SV Allensbach in den letzten drei Spielen nur einen Punkt holte, hat der FC Hilzingen die Führung übernommen. Die Hilzinger haben genauso wie der SVA 60 Punkte, einen Punkt weniger hat der FC Überlingen. Auch der SV Denkingen (57) darf noch hoffen, während der SC Gottmadingen-Bietingen (52) aus dem Rennen sein dürfte. Platz 1 und 2 im Schwarzwald sollten zwischen dem FC Königsfeld (59) und dem SV Obereschach (58) aufgeteilt werden. Fünf Teams müssen die Bezirksliga verlassen, der TuS Immenstaad und der SV Aach-Eigeltingen können bereits für die Kreisliga A planen. Für die übrigen drei Abstiegsränge sind noch mindestens acht Vereine vom Türkischen SV Konstanz (9./42) bis zum SC Pfullendorf II (16./34) im Rennen. Kreisligen: Der FC Uhldingen hat die Meisterschaft in der Staffel 3 der Kreisliga A geholt, während für Platz zwei noch vier Vereine in Frage kommen. In den anderen Staffeln ist die Lage noch nicht geklärt. So braucht in Staffel 1 der FC Anadolu Radolfzell (61.) aus drei Spielen noch vier Punkte, um sich durchzusetzen, verfolgt von CFE Independiente Singen und dem Türkischen SV Singen (je 55). In Staffel 2 müsste der FC Bodman-Ludwigshafen (53) gar fünf Punkte und ein Dutzend Tore gutmachen, um den BSV Nordstern Radolfzell (58) noch von der Spitze zu vertreiben. Spekulationen zum Abstieg aus der Kreisliga A sind weiterhin verfrüht – zu viele Mannschaften kommen in Frage, da aus jeder Staffel die drei Letztplatzierten ins Relegationsrennen gehen sollen. Fest steht bisher lediglich die Rote Laterne für den immer noch punktlosen BC Konstanz-Egg in Staffel 1.

Kaum vorstellbar, dass der SV Bohlingen (43) in den letzten drei Saisonspielen neun Punkte und 27 Tore Vorsprung verspielt. Deshalb Glückwunsch an den Meister der Kreisliga B, Staffel 1. Der SV Riedheim (34) benötigt für Platz zwei noch einen Sieg. Acht Punkte und 22 Tore liegt in Staffel 2 der SV Hausen a.d.A. (50) vor dem SV Orsingen-Nenzingen II (42), gefolgt von der FSG Zizenhausen/Hi./Ho. II (36). Größer ist die Spannung in Staffel 3 mit dem Titelkampf-Trio SV Markelfingen (45), SV Litzelstetten (42) und FC Wahlwies. Fast schon durch ist in Staffel 4 der SC Markdorf II (47) mit sieben Punkten Vorsprung, zumal der FC Kluftern II (40) beim Abstieg der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga kein Aufstiegsrecht hätte. Dies könnte auch eine Chance für Bodensee TürkGücü Markdorf (37) sein, die Relegation zu erreichen. Eigentlich muss sich der VfR Sauldorf (47) in Staffel 5 nur noch vor dem FC Bonndorf (43) hüten, der seinerseits den FV Walbertsweiler-Rengetsweiler II (41) im Auge behalten muss.

Nach dem Rückzug des SV Worblingen II und des SC RW Singen aus Staffel 1 hat diese keinen Absteiger mehr, während aus den Staffeln 2 bis 5 jeweils der Letzte absteigen müsste. Allerdings wird Relegation gespielt mit Rettungsmöglichkeiten für den einen oder anderen. Betroffen sein werden vermutlich aus Staffel 2 der Hegauer FV III, aus Staffel 5 der SC Göggingen II. In Staffel 4 entscheidet sich die Frage zwischen dem RSV Hagnau (8) und dem TuS Immenstaad 2 (12), während in Staffel 3 noch ein halbes Dutzend Mannschaften betroffen sein können.

Meisterschaft oder Relegationsteilnahme – die Antwort darauf machen in Staffel 1 der Kreisliga C die Spvgg Konstanz-Allmannsdorf (53) und der FC Radolfzell II (51, ein Spiel weniger) unter sich aus. In Staffel 2 sind der FSV Phönix Gottmadingen (52) und der SV Volkertshausen II (48) direkte Kontrahenten. In Staffel 3 kann die SG Herdwangen-Großschönach (3/39) zwar Staffelsieger werden, aber nicht aufsteigen. So spricht vieles für den FC Uhldingen II (35) und die SG B.K.B./Gallmannsweil II (32), die aber nicht unter Platz drei abrutschen dürften. Fast schon sicherer Aufsteiger ist in der Staffel 4 die SG Heudorf/Honstetten II (45), einen Relegationsteilnehmer wird es in dieser Staffel nicht geben.

Die Relegationsspiele des Fußball-Bezirks Bodensee beginnen am 14. Juni (Mittwoch) und sind am 24. Juni (Samstag) abgeschlossen.