Drei Veranstalter machen beim Laufcup See³ künftig gemeinsame Sache

Fischbach, Hagnau und Kressbronn haben den Laufcup See³ ins Leben gerufen. Das Motto lautet: „Ein See – drei Orte – ein Ziel“.

Laufsport: Unter dem Namen „Laufcup See³“ kooperieren in diesem Jahr zum ersten Mal die Veranstaltungen Halbmarathon Fischbach, Hagnauer Seelauf und Internationaler Bodensee Marathon Kressbronn. Vor der Kulisse des Bodensees und der Alpenkette bieten die drei Laufveranstaltungen sowohl für Einsteiger und Hobbyläufer als auch für ambitionierte Teilnehmer die perfekten Strecken. Hagnaus Bürgermeister Volker Frede betont dabei: „Die Läufe sind über das Jahr schön verteilt, sodass es genügend Erholungsphasen gibt.“

„Es geht uns weniger um Zeit und um Rekorde als darum, die Leute zum Laufen zu bewegen“, betont Harald Sewcz, der den Halbmarathon Fischbach am 22. April organisiert. Dies ist der Auftakt der neuen Laufserie. Zum ersten Mal wird es in Fischbach einen sogenannten Zwergenmarathon geben, der über die Strecke von 419,5 Metern geht. Außerdem neu im Programm ist eine Stadtmeisterschaft unter Schülerinnen und Schülern. „Wir organisieren die Läufe nach dem Motto von Sportlern für Sportler“, betont Harald Sewcz. „Der Spaß und die Bewegung stehen im Vordergrund, die Zeit ist zweitrangig.“

Die zweite Station des Laufcup See³ ist der Hagnauer Seelauf, bei der es bereits einen Halbmarathon gibt. „Bei uns gibt es Seegenuss mit wunderschönen Aussichten von den Weinbergen aus“, schwärmt Carolin Karrer von der Tourist-Information von der Strecke. Die Halbmarathon-Runde führt etwa zur Hälfte durch den Wald, sodass es, wenn es richtig heiß wird, viele schattige Abschnitte gibt. Start und Ziel sind im Uferpark. „Die Hagnauer unterstützen den Seelauf“, sagt Carolin Karrer. „Der Tag wird wieder wie ein Volks- und Bürgerfest sein.“

Den krönenden Abschluss der Laufserie bildet der internationale Bodensee Marathon in Kressbronn. Am ersten Wochenende nach den Sommerferien kann man dort zwischen einem klassischen Marathon und einen Halbmarathon wählen. Es werden etwa 1000 Läufer erwartet. Die Veranstaltung gibt es bereits zum 45. Mal. Start und Ziel befinden sich an der Festhalle, wo auch ein großes Fest veranstaltet wird.

Die Prämierung der Sieger der Laufserie findet im Anschluss an die Kressbronner Veranstaltung statt. Jeder, der an allen drei Events am Start war, egal welche Strecke er absolviert hat, hat die Chance, bei der Abschlussverlosung wertvolle Preise zu gewinnen. Natürlich werden auch die Zeitschnellsten prämiert. Alle drei Veranstalter suchen noch Freiwillige, die bei der Streckensicherung mithelfen.

Die Laufveranstaltungen in Fischbach, Hagnau und Kressbronn haben sich erstmals zu einer Laufserie zusammengetan. Um teilzunehmen, muss man bei jeder Veranstaltung eine beliebige Strecke absolviert haben. Die Läufe sind:

22. April: Halbmarathon Fischbach: Strecken: Halbmarathon, Viertele (10,4 km). Weitere Informationen unter:

www.halbmarathon-fischbach.de

24. Juni: Hagnauer Seelauf: Strecken: Halbmarathon, 10 km, 5 km. Mehr Infos unter: www.hagnauerseelauf.de

16. September: Internationaler Bodensee Marathon Kressbronn: Strecken: Marathon, Halbmarathon. Weitere Informationen gibt es unter:

www.bodensee-marathon.de