vor 48 Minuten SK Kegeln Drei Singener Kegler im Nationalkader

Beim Testspiel Deutschland gegen Kroatien in der Keglerhalle in Straubing stellte erstmals in der Geschichte des Landesverbandes Südbaden ein Verein gleich drei Vertreter in den verschiedenen Altersklassen: Von der SKG 77 Singen waren bei den Männern Daniel Schmid, in der Kategorie U18 männlich Moritz Walz und in der Kategorie U18 weiblich Ann-Kathrin Walz im erweiterten Kader.

