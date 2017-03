Drei Siege für Überlinger Ski-Rennläufer

Starke Leistungen der alpinen Skirennläufer des DAV Überlingen bei den Bezirksmeisterschaften Allgäu Oberschwaben in Riefensberg.

Ski alpin: Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen weit über null Grad wurden die Bezirksmeisterschaften der alpinen Skirennläufer des Bezirks Allgäu Oberschwaben in Riefensberg im Bregenzerwald ausgetragen. Trotz der frühlingshaften Temperaturen waren die Pisten bestens präpariert und sorgten für anspruchsvolle und faire Läufe. Am Samstag standen im Riesenslalom ein Einzelwettbewerb und ein Teamwettbewerb auf dem Programm. Am Sonntag wurde ein Slalom in zwei Durchgängen ausgetragen.

Das Starterfeld mit mehr als 110 Rennläufern im Riesenslalom und knapp 150 im Slalom war, wie gewohnt im Bezirk Allgäu Oberschwaben, sehr stark besetzt, wodurch sich die jungen Starter des DAV Überlingen einer großen Konkurrenz stellen mussten. In beiden Disziplinen erzielten die 20 Überlinger Athleten sehr gute Ergebnisse. Mit zehn Podestplätzen, darunter drei erste Ränge, schnitten die jungen Überlinger sehr erfolgreich ab.

Ergebnisse des DAV Überlingen

Riesenslalom: U10 weiblich: 5. Isabelle Springer, 9. Elisabeth Niedermeier; U10 männlich: 5. Luca Konzack, 8. Felix Schellinger; U12 weiblich: 3. Theresa Altmann; U12 männlich: 4. Jona Baumhof, 8. Matthes Glück; U14 weiblich: 13. Finnja Küchler, 17. Sina Walter; U14 männlich: 4. Niclas Baumhof, 10. Maximilian Altmann; U16 weiblich: 4. Anne Kessler; U16 männlich: 2. Finn Glück, 4. Jan Höhn; Jugend weiblich: 2. Anne Baumhof, 3. Britta Hessberger, 5. Svenja Walter; Jugend männlich: 5. Philipp Hummelsberger, 8. Jannik Küchler; Aktive weiblich: 1. Laura Durach.

Slalom: U10 weiblich: 7. Isabelle Springer, 12. Elisabeth Niedermeier; U10 männlich: 4. Felix Schellinger, 5. Luca Konzack; U12 weiblich: 3. Theresa Altmann; U12 männlich: 1. Jona Baumhof, 10. Matthes Glück; U14 weiblich: 6. Sina Walter; U14 männlich: 4. Maximilian Altmann; U16 weiblich: 6. Anne Kessler; U16 männlich: 4. Finn Glück, 5. Jan Höhn; Jugend weiblich: 2. Anne Baumhof, 3. Britta Hessberger, 7. Svenja Walter; Aktive weiblich: 1. Laura Durach.