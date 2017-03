Futsal Drei Futsal-Bücher zu gewinnen

Wer sich für Futsal interessiert, hat beim Gewinnspiel des SÜDKURIER die Chance, ein Exemplar eines Buches mit Basiswissen rund um die Variante des Hallenfußballs zu gewinnen

Während Futsal vor allem in Südamerika eine große Tradition hat, ist die Variante des Hallenfußballs hierzulande erst im Kommen. Basisinformationen über das Spiel mit dem kleineren, sprungreduzierten Ball auf Handballtore bietet das Buch „Futsal“ (siehe rechts), erschienen im Copress-Verlag. Autor Jörg Meinhardt gilt als Futsal-Pionier in Deutschland, ist Trainer und Manager sowie Co-Kommentator bei Sport 1 und Eurosport. In seinem Buch berichtet er von den Futsalanfängen vor fast 100 Jahren in Südamerika und bietet einen umfangreichen Statistikteil rund um den Futsalsport weltweit. Zudem enthält das Buch über 50 Übungen für alle Spielklassen mit Grafiken. Der SÜDKURIER verlost drei Exemplare des Buchs. Bei Interesse genügt eine E-Mail bis Sonntag, 2. April 2017, 12 Uhr, mit der Postanschrift und dem Stichwort „Futsal“ an seesport@suedkurier.de