Fußball Dramatisches Saisonfinale in der Fußball-Landesliga

Die SG Dettingen-Dingelsdorf schafft den Klassenerhalt, während der VfR Stockach und der Hegauer FV in die Bezirksliga absteigen müssen. Der FC RW Salem muss noch zittern und dem FC Singen 04 in der Aufstiegsrelegation die Daumen drücken

Fußball, Landesliga

Hegauer FV

FC 07 Furtwangen

1:5 (0:2)

Mit einer indiskutablen Leistung hat der Hegauer FV die letzte theoretische Chance auf den Klassenerhalt verspielt und unterlag dem ebenfalls noch gefährdeten FC 07 Furtwangen verdient mit 1:5. Eine Vorentscheidung war schon nach drei Minuten gefallen, als es 0:2 stand. In der 2. Minute foulte Müller Ambs an der Strafraumgrenze, und Sebastian Stumpp versenkte den Strafstoß sicher zum 0:1. Eine Minute später spielten sich die Schwarzwälder ungehindert durch die Abwehr. Kaltenbach legte für Geiger auf, der den Ball zum 0:2 ins Netz schob. Nun schienen die Platzherren aufgewacht zu sein und übernahmen das Spielgeschehen im Mittelfeld, Torgelegenheiten blieben jedoch bis auf eine Direktabnahme von Watras (10.) und einen Freistoß von Müller (19.) aus. Der FC hätte im Gegenteil durch Ambs in der 24., Fichter in der 38. und Geiger in der 40. Minute noch erhöhen können.

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel spielte Sebastian Stumpp den Ball steil auf Meier, HFV-Torhüter Maus konnte den ersten Schussversuch des allein vor ihm auftauchenden Gästestürmers noch abwehren, doch bei dessen Nachschuss hatte er keine Chance, und es stand 0:3. In der 54. Minute kam der Ball nach einer seltenen Kombination der Platzherren von Schafhäutle über Müller zu Greco, der überlegt das 1:3 erzielte. Die ohnehin schwachen Hoffnungen des HFV waren fünf Minuten später bereits wieder dahin. Geiger erlief einen verunglückten Rückpass von Mayer, spielte quer auf Kaltenbach, und der traf zum 1:4. Kurios die Szene, die zum zweiten Strafstoß für die Gäste führte. In Nähe der Strafraumgrenze umklammerten sich in Mayer und ein Gästestürmer, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt und schickte Mayer mit Gelb-Rot vom Platz. Den Strafstoß verwandelte Sebastian Stumpp zum 1:5-Endstand (80.). (uko)

Tore: 0:1 (2./FE) S. Stumpp, 0:2 (3.) Geiger, 0:3 (50.) Meier, 1:3 (54.) Greco, 1:4 (59.) Kaltenbach, 1:5 (80./FE) S. Stumpp. – SR: Schmidt (Ühlingen-Birkenhof). – Z: 80. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (79.) für Mayer (Hegauer FV).

SG Dettingen-Dingelsdorf

FC Schonach

2:0 (1:0)

Dank eines überzeugenden 2:0-Sieges gegen den FC Schonach und dem gleichzeitigen Verbleib des FC Neustadt in der Verbandsliga, konnte die SG Dettingen-Dingelsdorf ebenfalls den Klassenerhalt feiern. Bereits in der 6. Minute legte Daub den Grundstein, als er eine flache Hereingabe von Scheideck gekonnt ins Tor lenkte. Die Hausherren waren von Beginn an sehr präsent in den Zweikämpfen. Die Defensive ließ über das komplette Spiel kaum etwas zu, während es in der Offensive immer wieder gefährliche Aktionen zu verzeichnen gab. In der 25. Minute brachte Ott eine Ecke in den Strafraum, aber der Ball flog an Freund und Feind vorbei. Die Gäste hatten in der 38. Minute ihren ersten Torschuss durch einen Freistoß, welcher aber das Tor deutlich verfehlte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte die SG gleich mehrere Möglichkeiten zu erhöhen. Zuerst konnte Kienbacher einen Kopfball nicht genau platzieren (47.), dann hatte Ott eine Doppelchance. In der 49. Minute überlupfte er den Gästetorwart, der Ball landete jedoch auf dem Netz. Keine 60 Sekunden später hatte der SG-Anhang den Jubelschrei schon auf den Lippen, als Ott nach einem Querpass von Daub draufhielt, aber knapp verfehlte. Das 2:0 erzielte dann in der 56. Minute Büttner. Nachdem er ebenfalls den herauseilenden Pfau überlupfte, musste er den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Nach dem 2:0 überließ die SG den Gästen zu sehr die Kontrolle und diese bauten mehr Druck auf, ohne jedoch zu zwingenden Möglichkeiten zu kommen. Daub hätte den Sack zumachen können, scheiterte jedoch an Pfau, der ihm den Ball vom Fuß pflückte (65.). In der 70. Minute ebenfalls gute Möglichkeiten für die SG, hier kam man jedoch zweimal im Strafraum nicht zum Abschluss. Als nach dem Abpfiff die Ergebnisse der anderen relevanten Spiele feststanden, kannte der Jubel über den Ligaverbleib keine Grenzen. (sb)

Tore: 1:0 (6.) Daub, 2:0 (56.) Büttner. – SR: Holdermann (Karlsruhe). – Z: 400.

FC Rot-Weiß Salem

FC Gutmadingen

2:0 (0:0)

Ohne großen Druck zu erzeugen, war der FC RW Salem von Beginn an gefährlicher als der FC Gutmadingen. Dürrhammer hatte mit einem Freistoß die erste Möglichkeit, Gästetorhüter Jänsch hatte jedoch Glück, dass Hirt seinen Abpraller klären konnte. Ab Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Gäste das Zepter, ohne jedoch wirkliche Torgefahr auszustrahlen. Kurze Aufregung gab es nach einem Eckball der Gutmadinger, als Livöcmen im Salemer Tor den Ball erst vor dem Überqueren der Torlinie zu fassen bekam. Dem Spiel der Gastgeber war die Anspannung anzumerken.

Nach der Halbzeitpause stürmte der beste Salemer auf dem Platz, Angreifer Beck, alleine auf das Gutmadinger Tor zu und wurde regelwidrig gestoppt. Theurich verwandelte den Strafstoß souverän. Danach plätscherte das Spiel dahin. Das Spiel übernahmen fortan die Gäste, wobei die Rot-Weißen durch Konter ihre besten Chancen hatten. Dann lief der Salemer Kapitän Falco auf das Gästetor zu, knallte das Leder aber freistehend über den Kasten. Danach drückten die als Absteiger bereits feststehenden Gäste auf den Ausgleich, ohne wirklich gefährlich zu werden. In der Nachspielzeit erkämpfte sich Beck in einer unübersichtlichen Situation den Ball und flankte butterweich auf Buneta, der die Kugel nur noch zum 2:0-Endstand über die Linie drücken musste. Die Salemer müssen als Viertletzte jetzt auf Schützenhilfe des Tabellenzweiten FC Singen 04 hoffen, der via Relegation aufsteigen muss, um dem FC Rot-Weiß zum Klassenverbleib zu verhelfen. (ja)

Tore: 1:0 (52./FE) Theurich, 2:0 (90.+1) Buneta. – SR: Schmid (Fischerbach). – Z: 280.

FC Löffingen

FC Radolfzell

4:0 (2:0)

Mit einem unerwartet hohen 4:0-Sieg gegen Meister FC Radolfzell hat der FC Löffingen sich und den scheidenden Trainer Tobias Urban beschenkt. Die Gäste eröffneten die Partie mit viel Druck. Die erste Möglichkeit hatte Aichem in der 7. Minute, dessen Schuss von Löffingens Torhüter Osek mit viel Glück abgeblockt wurde. Nachdem die Löffinger nach 15 Minuten den ersten Ansturm der Gäste schadlos überstanden hatten, agierten sie mutiger. In der 18. Minute fiel das etwas überraschende 1:0, als Hoheisel nach einem Zusammenprall von Radolfzells Torhüter Sauter und seinem Abwehrspieler Hepfer an der Strafraumgrenze in Ballbesitz kam und ungehindert einschießen konnte. In der 23. Minute vergab Stricker den Ausgleich. Löffingen zeigte nun eine konzentrierte Abwehrleistung. Nach zwei guten Aktionen von Hoheisel verpassten Weißenberger und Beha nur knapp den nächsten Treffer. In der 41. Minute hatten die Platzherren Glück, als ein strammer Schuss von Radolfzells Stricker am Pfosten landete. Eine Minute später lieferte Hirschbolz einen Pass auf Hoheisel, der den Ball, von Torhüter Sauter leicht abgefälscht, zum 2:0 ins Netz beförderte.

Auch im zweiten Durchgang fanden die Gäste, trotz mehr Ballbesitz, kein Rezept gegen eine aufmerksame Löffinger Abwehr. In der 57. Minute löste sich Kopp von den Bewachern und wurde im Drang aufs Tor knapp hinter der Strafraumgrenze ausgebremst. Per Strafstoß traf Kim Hirschbolz zum 3:0. Der Vorsprung gestattete der Heimelf ein unbeschwerteres Spiel, die Gäste wirkten zunehmend ratlos. Nachdem Weißenberger und Kopp noch jeweils an Torhüter Sauter scheiterten, machte Trainer Urban, der von Co-Trainer Happle zum Abschied noch einmal eingewechselt wurde, von Gaudig uneigennützig angespielt, mit dem Treffer zum 4:0 den Sieg perfekt.

Tore: 1:0 (18.) Hoheisel, 2:0 (42.) Hoheisel, 3:0 (57./FE) Hirschbolz, 4:0 (87.) Urban. – SR: Neidinger (Sulz). – Z: 120.

FC Singen 04

VfR Stockach

2:3 (2:3)

Der FC Singen 04 begann sein letztes reguläres Saisonspiel gegen den VfR Stockach furios und hatte bereits nach fünf Minuten eine tolle Chance durch Körner, doch Gästekeeper Schreng parierte glänzend. Eine Minute später erkämpfte sich Keller den Ball und passte auf Pierro, der zum frühen 1:0 vollendete (6.). Singen drückte die Gäste weit in die eigene Abwehr und kam nach zwölf Minuten zum 2:0 durch Körner. Karaki hatte noch eine gute Möglichkeit (17.), doch der Schuss ging knapp über das Tor. Wie aus dem Nichts erzielten die Gäste den Anschlusstreffer durch ein Kopfballtor von Sören Reiser (21.). Nur fünf Minuten später folgte die Ernüchterung auf Singener Seite. Stockachs Torjäger Henkel traf per Strafstoß zum 2:2-Ausgleich. Das Spiel wurde im Anschluss dann endgültig auf den Kopf gestellt, als wiederum Henkel nach einem Alleingang auf 2:3 erhöhte (34.). Singens Schlussmann Wind parierte in der 40. Minute prima gegen Henkel, der wieder allein auf das Tor zulief.

Die erste Chance im zweiten Abschnitt hatten die Hohentwieler, doch der Gästetorwart war zur Stelle (46.). Auf der Gegenseite knallte Henkel einen Schuss nur knapp über das Tor (47.). In der 50. Minute dann eine irre Torraumszene für die Gastgeber. Pierro und zweimal Keller scheiterten in drei Versuchen aus kurzer Distanz an der vielbeinigen Abwehr. In der 64. Minute prüfte Körner mit einem strammen Schuss den VfR-Torhüter, doch der kratzte das Leder aus dem Winkel. Die Stockacher hatten in der Folge zwei gute Möglichkeiten (75./88.), doch Singens Schlussmann Wind war jeweils auf dem Posten. In der Schlussminute konnte sich erneut der Stockacher Torhüter mit einer Glanzparade gegen Körner auszeichnen, sodass es beim 2:3 blieb. (mab)

Tore: 1:0 (6.) Pierro, 2:0 (12.) Körner, 2:1 (21.) S. Reiser, 2:2 (26./FE) Henkel, 2:3 (34.) Henkel. – SR: Nübling (Freiburg). – Z: 200.

DJK Donaueschingen

SC Markdorf

6:1 (2:0)

Vom Start weg war zu sehen, dass die DJK Donaueschingen im letzten Heimspiel der Saison gegen den SC Markdorf als Sieger vom Platz gehen wollte. So fiel bereits in der 4. Minute das 1:0 durch Max Schneider, der nach toller Vorarbeit von Stefan Ohnmacht und anschließendem Lattenknaller von Raphael Künstler entschlossen abstaubte. Die DJK hielt das Tempo hoch und setzte den SCM permanent unter Druck. In der 18. Minute bediente Hendrik Hölzenbein mit einem tollen Pass Raphael Künstler, der überlegt auf 2:0 erhöhte. In der Folge hätte die DJK gegen einen munter mitspielenden Gegner vor der Pause locker auf 5:0 erhöhen können. Die guten Möglichkeiten wurden allesamt vergeben. Markdorf hatte in der 44. Minute seine erste Tormöglichkeit.

Auch nach der Pause hatte die DJK ihren Torhunger noch nicht gestillt und bot den Zuschauern eine Galavorstellung. Nachdem in der 48. Minute ein Kopfball von Christoph Erndle sein Ziel noch verfehlte und danach ein offener Schlagabtausch folgte, begann ab der 70. Minute wieder das muntere Toreschießen. Nach schöner Vorarbeit von Ohnmacht erzielte Bene Ganter das vorentscheidende 3:0. Drei Minuten später verkürzte Marcel Rössler auf 1:3. Nach präziser Flanke von Max Schneider erhöhte Raphael Schorpp mit einer Direktabnahme auf 4:1. In der 77. Minute traf der nicht zu bremsende Ohnmacht zum 5:1. Nach tollen Kombinationen wurden weitere Chancen herausgespielt. Allerdings ging es bis zur 86. Minute, ehe wieder Ohnmacht nach schöner Vorarbeit von Max Schneider zum hochverdienten 6:1-Endstand für den Tabellendritten abschloss. (tw)

Tore: 1:0 (4.) Schneider,2:0 (18.) Künstler, 3:0 (70.) Ganter, 3:1 (73.) Rössler, 4:1 (74.) Schorpp, 5:1 (77.) Ohnmacht, 6:1 (86.) Ohnmacht. – SR: Faller (Buchenbach). – Z: 200.

FV Walbertsweiler-Reng.

SpVgg F.A.L.

2:2 (2:0)

Der Partie zwischen dem FV Walbertsweiler-Rengetsweiler und der SpVgg F.A.L. merkte man an, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Die Gastgeber nahmen früh das Heft in die Hand. In der 11. Minute spielte Magnus Herbst Fabian Roth frei und dieser flankte in den Strafraum, wo Florian Müller den Ball direkt ins lange Eck schoss – 1:0. In der 30. Minute hatte die Heimmannschaft die Chance zu erhöhen, doch der Abschluss von Bülent Alkan ging knapp am Tor vorbei. Die Gäste konnten bis dahin keine guten Chancen vorweisen. Nach einem Freistoß aufs lange Eck in der 41. Minute kam Christian Gabele noch mit dem Kopf an den Ball – 2:0.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber weiterhin am Drücker, und Fabian Roth hatte in der 51. Minute alleine vor dem Tor die Chance zum 3:0, doch der Gästekeeper parierte gut. Nur zwei Minuten später lief erneut Fabian Roth alleine aufs Tor zu, doch sein Abschluss ging knapp vorbei. In der 57. Minute eine Riesenchance für die Gastgeber, als Bülent Alkan nach Flanke von Florian Fürst frei im Strafraum an den Ball kam, jedoch nicht verwandeln konnte. Im folgenden Spielverlauf war die Luft draußen. In der 81. Minute kam Daniel Höfler an einen vertändelten Ball und erzielte das 2:1. Den Ausgleich erzielten die Gäste in der 89. Minute, nachdem Philip Arnold einen Foulelfmeter souverän zum 2:2-Endstand verwandelte.

Tore: 1:0 (11.) Müller, 2:0 (41) Gabele, 2:1 (81.) Höfler, 2:2 (89./FE) Arnold. – SR: Litterst (Worblingen).

Stenogramm

FC 08 Villingen II

DJK Villingen

0:1 (0:1)

Tor: 0:1 (39.) Reich. – SR: Barisic (Sigmaringen). – Z: 250.