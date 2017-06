Sport Dortmund im DFB-Pokal: Der 1. FC Rielasingen-Arlen warnt vor überteuerten Schwarzmarkt-Tickets

Der 1. FC Rielasingen-Arlen trifft in der ersten Runde im DFB-Pokal auf Borussia Dortmund. Obwohl bisher weder Datum noch Austragungsort feststehen, wittern Ticket-Anbieter auf Schwarzmarktportalen bereits das große Geld.

Datum und Austragungsort stehen noch nicht fest - Verein warnt vor Schwarzmarktkarten

Weil es so schön war: Hier noch einmal unser Video vom Rielasinger Jubel bei der DFB-Pokal-Auslosung

Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat das große Los gezogen: In der ersten DFB-Pokalrunde trifft der Verbandsligist aus Südbaden auf den aktuellen Pokalsieger Borussia Dortmund. "Das wird ein Spiel, das wir nie vergessen werden", war sich Rielasingen-Torhüter Dennis Klose bereits am Tag nach der Auslosung sicher. Die Vorfreude auf den Pokal-Kracher ist riesig – in der Mannschaft, dem Verein und der ganzen Region.Die erste DFB-Pokalrunde wird zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen. Wo und wann genau der 1. FC Rielasingen-Arlen spielen wird, ist noch unklar. In einer Mitteilung auf der Vereins-Website weist der Verbandsligist darauf hin, dass die Planungen für die Partie gegen den BVB noch nicht abgeschlossen sind.Da aktuell weder der Austragungsort noch die genaue Abwicklung des Ticketverkaufs feststehen, warnt der Verein ausdrücklich vor Angeboten, die bereits jetzt im Internet kursieren: "Wir weisen darauf hin, dass es sich bei allen bereits jetzt angebotenen Karten um keine offiziellen Kartenangebote handelt. Dies sind Schwarzmarktportale die nur völlig überteuerte Karten anbieten", heißt es in der Mitteilung.Die Fans werden sich also noch ein wenig gedulden müssen – der 1. FC Rielasingen-Arlen verspricht jedoch, über alle Kanäle zu informieren, sobald es Neuigkeiten hinsichtlich des Kartenvorverkaufs gibt.