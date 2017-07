Fußball Dortmund-Herausforderer 1. FC Rielasingen-Arlen lädt zum Blitzturnier

Beim 58. Dr. Fritz-Guth-Turnier kämpfen Gastgeber 1. FC Rielasingen-Arlen, der FV Ravensburg und der FC Singen 04 um den Sieg

Fußball: Die 58. Auflage des traditionsreichen Dr. Fritz-Guth-Turnier wird kurz und knackig über die Bühne gehen. Bei den Vereinsverantwortlichen ist man froh über das kompakte Format, stellt die Teilnahme der Gastgeber am DFB-Pokal und das Traumlos gegen Borussia Dortmund doch alles in den Schatten.

Dennoch darf man sich am Sonntag von 15 bis 19 Uhr auf einen interessanten Fußballnachmittag freuen. Mit dem FV Ravensburg gibt ein starker Oberligist seine Visitenkarte ab. Die Oberschwaben beginnen langsam Richtung Regionalliga zu schielen und wollen in dieser Saison in der Spitzengruppe mitmischen. Besonders freut man sich auf der Talwiese auf den Ex-Rielasinger Phillip Altmann, der seit vergangener Saison für den FVR spielt.

Als zweiter Verein kommt der Verbandsliga-Rückkehrer und Nachbarclub FC Singen 04 auf die Talwiese. Hier darf man gespannt sein, wie sich die Blau-Gelben nach der kurzen Sommerpause in der Vorbereitung auf die Verbandsligasaison präsentieren.

Und natürlich komplettiert der 1. FC Rielasingen-Arlen das Blitzturnierfeld. Die Gastgeber nutzen die Gelegenheit, um 15 Uhr vor dem Turnierbeginn die Mannschaft für die neue Saison vorzustellen. Der Kader blieb größtenteils zusammen, wurde aber mit interessanten Spielern ergänzt. Gian-Luca Wellhäuser kommt mit der Challenge-League-Erfahrung beim FC Schaffhausen, ebenso der junge Johannes Niederberger. Der Konstanzer Fabian Möhrle wechselt von der SpVgg Unterhaching auf die Talwiese, dazu kommen Veysel Kalantas vom FC Anadolu Radolfzell und Christian Heller vom SV Worblingen. (te)

Spielplan

15 Uhr: Mannschaftsvorstellung des 1. FC Rielasingen-Arlen, 16 Uhr: FC Singen 04 – FV Ravensburg, 17 Uhr: FV Ravensburg – 1. FC Rielasingen-Arlen, 18 Uhr: 1. FC Rielasingen-Arlen – FC Singen 04. Spielzeit: je einmal 45 Minuten, bei Remis Elfmeterschießen