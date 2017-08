Reiten Doppelsieg für Alina Knack

Beim Turnier in Pfullendorf sahen die zahlreichen Zuschauer besten Reitsport. Ein Gewitter am Freitag sorgte nur für eine kurze Pause

Reiten: Nichts zu beanstanden gab es in diesem Jahr wieder beim Reitturnier des RFV Pfullendorf in Brunnhausen. Organisatorisch und sportlich lief alles bestens. Auch ein Gewitter mit Regen und Sturm am Freitagabend konnte dem Turnier nichts anhaben, sondern sorgte lediglich für eine kurze Unterbrechung eines M-Springens, das anschließend wieder fortgesetzt werden konnte.

Im Mittelpunkt des Zuschauerinteresses des mit hohen Prüfungen nicht geizenden Turniers standen besonders drei Prüfungen: Das Pfullendorfer Derby, eine Dressur der Klasse S und das abschließende S-Springen mit Siegerrunde. Das Pfullendorfer Derby, als Speed-Derby der Klasse M ausgeschrieben, hatte es in sich. Nicht die großen Favoriten hatten am Ende die Nase vorn. Katrin Frech (Rheinfelden) machte ihrem Namen alle Ehre und ritt frech und beherzt allen anderen davon. Mit elf Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Cederic Ernst (Kümmertshausen) meisterte sie den über 700 m langen Parcours souverän und mit ihrem zweiten Pferd konnte sie noch auf einen vierten Platz reiten.

Am Sonntag standen dann die S-Prüfungen in der Dressur und im Springen an. Nicht ganz so gut lief es für Jasmin Schaudt (Herbertingen), die in der Dressur der Klasse S als Topfavoritin „nur“ auf den dritten Platz kam. Dafür gab es für die Pfullendorfer einen klaren Heimsieg, den Maren Schatz mit einer überzeugenden Dressur klar und sicher erritt.

Überzeugend ebenfalls im S-Springen die Leistungen von Alina Knack (Boll), die die Konkurrenz klar in ihre Schranken verwies und mit einem Doppelsieg in der Springprüfung der Klasse S einmal mehr ihr Ausnahmetalent unter Beweis stellen konnte.

Es war wie zu erwarten wieder ein gutes Turnier des RFV Pfullendorf in Brunnhausen, das in allen Belangen überzeugen konnte: Die Organisation und die Leistungen stimmten, die Zuschauerzahlen sowieso.

Ergebnisse

Springprüfung Kl.M*: 1. Katrin Frech (RV Buggingen) auf Senta, 2. Cedric Alvaro Ernst (Buch) auf Ludovic, 3. Sarah Nathalie Schneider (RV Tiengen) auf Incasco

Geländepferdeprüfung Kl.A*: 1. Bodo Battenberg (RFC Markt Erkheim) auf Bognár Tallér, 2. Chayenne Peters (PSV Konstanz-Wollmatingen) auf Daily’s Starlight, 3. Kerstin Stubbe (VPS u.Medizin Partners) auf Freddy

Komb. Prüfung Kl.A*: 1. Guido Völk, 2. Helga Ross, 3. Jürgen Allgöwer

Komb. Prüfung Kl.A*: 1. Helen Hoffmann (Trossinger RSG) auf Tyson, 2. Leoni Friedrich (PF Laupheim) auf Don Leo, 3. Clara Mühlherr (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Siddi Buh

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Julia Lütte (PSC Waidhof) auf Copernicus, 2. Nina Bodemer (RFSV Kenzingen) auf Luzie Lou, 3. Leoni Friedrich (RPF Lußhof Laupheim) auf Don Leo

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Clara Mühlherr (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Siddi Buh, 2. Chiara Hummel (RFV Salem) auf Sally Ann, 3. Franziska Heberling (RFV Rottweil) auf Florina

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Carla Hanser (RFV Ailingen) auf Castagnola, 2. Kerstin Stubbe (VPS u.Medizin Partners) auf Freddy, 3. Helen Hoffmann (Trossinger RSG) auf Carmina

Stil-Geländeritt Kl.A*: 1. Helen Hoffmann (Trossinger RSG) auf Tyson, 2. Leoni Friedrich (PF Lußhof Laupheim) auf Don Leo, 3. Nicole Kühnapfel (RA TSV Altensteig) auf Zaubermaus

Stil-Geländeritt Kl.A*: 1. Nicole Keßler (RFV Markdorf) auf FBW Catch me, 2. Helen Hoffmann (Trossinger RSG) auf Carmina, 3. Gregor Migas (RFV Schomburg Amtzell) auf Kostal Braveheart

Stil-Geländeritt Kl.A*: 1. Niklas Maier (PF Lußhof Laupheim) auf Beau Rivage, 2. Gregor Migas (RFV Schomburg Amtzell) auf Lisa, 3. Daniela Bendfeldt (RFV Kaufbeuren) auf Armani Code, 3. Christine Lang (Zollikon) auf Lanccaster, 3. Nicole Kühnapfel (TSV Altensteig) auf Lucky Luke, 3. Clara Mühlherr (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Siddi Buh

Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Anne Mellinghoff (Neu-Ulm) auf Cool Man, 2. Karin Döll-Wepfer (Rorbas) auf Falco, 3. Nicole Keßler (RFV Markdorf) auf FBW Catch me

Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Leoni Friedrich (PF Lußhof) auf Don Leo, 2. Clara Mühlherr (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Siddi Buh, 3. Angelina Traut (RFV Wangen) auf Jacary

Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Kerstin Volz (RFV Weißenhorn) auf Cicciottella, 1. Helen Hoffmann (Trossinger RSG) auf Tyson, 3. Stella Wenk (RFV Pfullendorf) auf Chamisso, 3. Julia Lütte (PSC Waidhof) auf Copernicus, 3. Stefanie Bendfeldt (RFV Kaufbeuren) auf Fokus Pokus

Springprüfung Kl.M**: 1. Sönke Aldinger (RFV Legelshurst) auf Sweet Cherie, 2. Meike Rösch (RFV Oberschwaben) auf Quadrophenia, 3. Andreas Wittlinger (RSZ Hohenzollern) auf Legolas

Springprüfung Kl.M**: 1. Valentin Pacaud (RFV Donaueschingen) auf Campino, 2. Susanne Schmidt (Hubertus Metzingen) auf Cleo, 3. Andreas Wittlinger (RSZ Hohenzollern) auf Candy-Love

Springprüfung Kl.M*: 1. Valentin Pacaud (RFV Donaueschingen) auf Campino, 2. Steffen Heinzelmann (RFV Herbertingen) auf Lightfire-Caith, 3. Christian Roth (RFV Fronhofen) auf Cassitano

Springprüfung Kl.M*: 1. Cedric Alvaro Ernst (Buch b. Kümmertshausen) auf Ludovic, 2. Sönke Aldinger (RFV Legelshurst) auf Sweet Cherie, 3. Anja Braunbarth (RFV Ziegelhof) auf Concetta

Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker: 1. Anne Frehner (RFV Kißlegg) auf Colima, 2. Sönke Aldinger (Legelshurst) auf Arive Derci, 3. Alexander Ziegler (RFV Hochwald) auf Dublin

Punktespringprüfung Kl.M* mit Joker: 1. Valentin Pacaud (RFV Donaueschingen) auf Europa, 2. Ines Roth (RFV Bad Schussenried) auf Chardonnay, 3. Rebecca Baier Loizaga (RV Hüttental) auf Calandro.

Zeitspringprüfung Kl.L: 1. Katrin Frech (Markgräfler RV) auf Fishermans Boy, 2. Alexander Wahl (RFV Oberschwaben) auf Monte Edition, 3. Monika Niederländer (Singen) auf Pura la Vida

Zeitspringprüfung Kl.L: 1. Janine Maier (RV Mahlspüren) auf Cayenne Blue, 2. Katrin Frech (Markgräfler RV) auf Sally von Worrenberg, 3. Alia Knack (RSZ Boll) auf Can do it

Stilspringprüfung Kl.L: 1. Heike Böhmer (RFV Oberschwaben) auf Call me Charlie, 2. Victoria Hoffmeister (RV Balingen) auf Quantum, 3. Bernd Maier (RFV Tettnang) auf Santino

Stilspringprüfung Kl.L: 1. Rebecca Baier Loizaga (RV Hüttental) auf Catosta Melloni, 2. Alexander Lütkemeier (VSFP Gestüt Lerchenhof) auf Carrera, 3. Chayenne Peters (PSV Konstanz-Wollmatingen) auf Brer Rabbit

Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Heike Böhmer (RFV Oberschwaben) auf Call me Charlie, 2. Sonja Häuselmann (RFV Oberschwaben) auf Westcoast Touch, 3. Aileen Mark (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Gin Tonic

Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Sophia Bailer (RC Rißegg) auf Cocabella, 2. Anne Junginger (RFV Fronhofen) auf Chaccomo, 2. Valerie Semar (RFV Ailingen) auf Luna d’oro

Springpferdeprüfung Kl.A*: 1. Meike Rösch (RFV Oberschwaben) auf Captain Buze Lightyear, 2. Sandra Wetzel (PSV Leutkirch-Haid) auf Cadillac, 2. Manuel Feige (RV Singen) auf Mactan

Springpferdeprüfung Kl.A**: 1. Simon Heinzelmann (RFV Herbertingen) auf Stakkatino, 2. Ylva Ek (RK Schmalegg) auf Cicero, 3. Andreas Fessler (RSC Rupertshof) auf Campari, 3. Tanja Stockburger (RVgg Biberach) auf Corrada

Springpferdeprüfung Kl.A**: 1. Joana Waibel (RC Rißegg) auf Caju, 2. Wolfgang Arnold (RFV Ehestetten) auf Chelsea, 2. Tanja Fuhrer (RSC Salzstetten) auf Crownies.

Springpferdeprüfung Kl.L: 1. Simon Heinzelmann (RFV Herbertingen) auf Stakkatino, 2. Rebecca Baier Loizaga (RV Hüttental) auf Charlene, 3. Christian Roth (RFV Fronhofen) auf C’est bon

Springpferdeprüfung Kl.L: 1. Valentin Pacaud (RFV Donaueschingen) auf Chin Chesta, 2. Tanja Fuhrer (RSC Salzstetten) auf Pippilotta, 3. Joana Waibel (RC Rißegg) auf Caretani, 3. Laura Bräuninger (RFV Ehestetten) auf Claire, 3. Daniel Güss (RV Hüttental) auf Cyrmet

Springpferdeprüfung Kl.M*: 1. Bianca Herrmann (RV Hüttental) auf Go on Top, 2. Sönke Aldinger (RFV Legelshurst) auf Farome, 3. Sönke Aldinger (RFV Legelshurst) auf Arive Derci, 3. Manuel Feige (RV Singen) auf Chicca

Dressurprüfung Kl.S*: 1. Maren Schatz (RFV Pfullendorf) auf Dancing Mirena, 2. Julia Schneider (RFV Rottweil) auf Rockingham, 3. Jasmin Schaudt (RFV Herbertingen) auf Kaspar

Dressurprüfung Kl.M**: 1. Sabrina Walter (RFG TSV Undingen) auf Celentano, 2. Nicole Kohler (RC Rißegg) auf Rybanna, 3. Ines Knoll (RFV Ostrach) auf Falcao.

Dressurprüfung Kl.M*: 1. Carmen Klaus (PSV Onstmettingen) auf Walegro, 2. Carmen Klaus (PSV Onstmettingen) auf Drogba, 3. Nicole Kohler (RC Rißegg) auf Rybanna

Dressurprüfung Kl.L** – Kandare: 1. Chiara Wintermantel (RFV Markdorf) auf Carimo, . 2. Amelie Gaus (RG Baindt) auf Marcella, 3. Angelika von Barnekow (RSC Jettweiler) auf Nordland

Dressurprüfung Kl.L* – Tr.: 1. Bettina Gruber (RV Fulgenstadt) auf Dschiddah, 2. Amelie Gaus (RG Baindt) auf Marcella, 3. Tamara August (RC Bodenseereiter Radolfzell) auf Delight Soul

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Victoria Ammann (RC Rißegg) auf Despina, 2. Selina Maier (PSV Hammetweil) auf Littlefoot, 3. Alica Hölle (RV Schömberg) auf Inschah

Reitpferdeprüfung: 1. Ines Knoll (RFV Ostrach) auf Famicello, 2. Stephanie Witzemann (PS-Team Winterlingen) auf Balios Primus, 3. Miriam Eger (RSZ Hohenzollern) auf Quasi Pigalle, 3. Sabrina Biedermann (RFV Ehestetten) auf Der Schlaufuchs

Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde: 1. Andrea Korver (PSZ Königsfeld) auf Barrymore, 2. Franziska Heine (RFV Allisreute) auf Quandolino, 3. Holger Martin (RC Bissingen) auf Limited Edition

Dressurpferdeprüfung Kl.A: 1. Joana Waibel (RC Rißegg) auf Sirius Black, 2. Fabienne Fürst (RV Überlingen) auf Mayra, 3. Anna Kesenheimer (TSG Wilhelmsdorf) auf Rhiana

Dressurpferdeprüfung Kl.A: 1. Melanie Maier (RFV Riedlingen) auf London Swing, 2. Chiara Wintermantel (RFV Markdorf) auf Susu’s Boy Junior, 3. Miriam Eger (RSZ Hohenzollern) auf Quasi Pigalle

Dressurpferdeprüfung Kl.A: 1. Ines Knoll (RFV Ostrach) auf Man in Black, 2. Jan Langbehn (RSZ Hohenzollern) auf Lavina von Worrenberg, 3. Fritz Fleischmann (Ostrach) auf Dorian

Dressurpferdeprüfung Kl.L: 1. Melanie Ehrenfeld (Munderkingen) auf Ginger Lily, 2. Deborah Bistritz (RV Singen) auf Fürstentusch, 3. Susanne Niermann (Balingen) auf Hidallgo

Dressurpferdeprüfung Kl.L: 1. Jan Langbehn (RSZ Hohenzollern) auf Fleur da Luna, 2. Nicole Kohler (RC Rißegg) auf Just Magic, 3. Nicole Kohler (RC Rißegg) auf Don Cavalino

Dressurpferdeprüfung Kl.M: 1. Chiara Wintermantel (RFV Markdorf) auf Chiacomo, 2. Nicole Kohler (RC Rißegg) auf Franzel, 3. Anna Heinrich (RFV Mössingen) auf Fina

Stilspring-Wettbewerb: 1. Ronja Flax (RG Neuravensburg) auf Don Royal, 2. Aileen Mark (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Gin Tonic, 3. Lisa Boos (RFV Pfullendorf) auf Faible Lafayette

Springprüfung Kl.S* mit Siegerrunde: 1. Alia Knack (RSZ Boll) auf Campari, 2. Alia Knack (RSZ Boll) auf Claus Peter, 3. Sönke Aldinger (RFV Legelshurst) auf Farome