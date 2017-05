Leichtathletik Doppel-Gold für Johanna Siebler

Leichtathleten des Bezirks überzeugen bei baden-württembergischen Meisterschaften in Heilbronn und sichern sich DM-Tickets

Leichtathletik: Bei den baden-württembergischen Leichtathletikmeisterschaften in Heilbronn holte Mehrkämpferin Johanna Siebler (U18, LC Überlingen über 100m Hürden und im Speerwurf überlegen zweifaches Gold. Luzia Herzig (U23, TV Engen) gewann im Stabhochsprung ebenso wie Katja Schwab (U23, TG Stockach) im 100m Hüdenlauf Silber.

Bei hochsommerlichen Temperaturen kämpften die Bezirksathleten erfolgreich gegen die Konkurrenz aus ganz Baden-Württemberg. Johanna Siebler gelang im Speerwurf gleich im ersten Wurf 47,27m. Diese Weite konnte niemand mehr überbieten und so gewann sie mit Abstand Gold. Zwischen den sechs Speerwürfen absolvierte sie den Vorlauf in 100m Hürden. Sie sicherte sich mit 14,31 sec klar den Einzug ins Finale. Im Endlauf konnte sie mit deutlichem Vorsprung und einer guten Zeit von 14,10 sec den zweiten Baden-Württembergischen Titel mit nach Hause nehmen. Im Kugelstoßen wurde sie mit soliden 14,47m Vierte. Hier fehlten ihr nur zwei Zentimeter zu Platz drei.

Luzia Herzig vom TV Engen konnte im Stabhochsprung mit 3,85m den Vizemeistertitel erringen. Mit der zweitbesten Höhe, die sie bisher gesprungen ist, bestätigte sie ihre gute Form. Nach durchwachsenem Beginn, als sie für die Anfangshöhe 3,65m drei Versuche benötigte, fand die ehrgeizige Engener Athletin erst spät in den Wettkampf, zeigte dann aber Kämpferqualitäten und schaffte die Qualifikationshöhe für die Deutschen U23-Meisterschaften. Nur die mehrfache deutsche Meisterin, Tamara Schaßberger (Sindelfingen), sprang mit 4,05m noch deutlich höher und erreichte die EM U20-Norm. Im 100m-Hürdenlauf der U23 holte Katja Schwab (TG Stockach) im Endlauf in 14,26s ebenfalls den Vizemeistertitel.

Lisa Kramer (U18) und Luisa Stroppel (U20, beide Überlingen) starteten im Dreisprung. Stroppel startete bei der weiblichen U23. Sie erreichte mit einer Weite von 11,62m einen guten fünften Platz. Lisa Kramer U18 wurde mit 11,38m Vierte. Es fehlten ihr jedoch nur ein Zentimeter zu Platz drei und zwei zu Platz zwei. Dennoch war sie zufrieden mit ihrem zweiten Dreisprungwettkampf in dieser Freiluftsaison.

Der 16-jährige Tom Bichsel von der LG Radolfzell konnte sich in seinem ersten Jahr U18 im Speerwurf gut in Szene setzen. Er erreichte mit guten 53,88m den vierten Platz. Seine Vereinskameradin Laura Petek (U18) gelangen ebenfalls gute Würfe mit dem 600g-Speer. Der weiteste landete bei 36,61m, was für sie Platz sechs bedeutete. Bei den U18 starteten Fenja Engelbrecht (LG Radolfzell) und Elena Janowicz (TV Engen) über 400m Hürden. Engelbrecht kam als Sechste nach 69,31s und Janowicz nach 70,91s ins Ziel und wurden damit Sechste und Achte.

Die 4x100m-Staffel des LC Überlingen mit Lisa Kramer, Ella Buchner, Kathrin Haselwander und Johanna Siebler qualifizierte sich in sehr guten 49,89s als drittschnellste Staffel für die Deutschen Meisterschaften (U18).

