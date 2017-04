Ringen Dominante Südbadener bei Deutscher Ringer-Meisterschaft

Eine sportliche Sternstunde erlebte der Südbadische Ringerverband (SBRV) bei den Deutschen Meisterschaften der A-Jugend. In die Medaillenränge kam auch der Taisersdorfer Max Glok, der in der Klasse bis 85kg im griechisch-römischen Stil die Silbermedaille holte

Ringen: Südbaden dominierte in beiden Stilarten. Nach vier Titeln und sechs Medaillen bei den Freistil-Titelkämpfen standen die SBRV-Klassiker dem mit dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze in nichts nach. So siegte Südbaden in der Länderwertung mit 94 Punkten vor Nordrhein-Westfalen (68), Württemberg (67) und Sachsen (61). Der Taisersdorfer Max Glok holte in der Klasse bis 85kg im griechisch-römischen Stil die Silbermedaille. Im Finale musste er sich dem Favoriten und Titelverteidiger Patrick Neumaier vom KSV Hofstetten klar geschlagen geben. Die Freistilringer Marcel Käppeler und Alexander Rauch belegten bei den Meisterschaften in Eppelborn (Saarland) in der Klasse bis 69kg die Plätze elf und fünf.

Der südbadische Meister Glok ging bei den Titelkämpfen im klassischen Stil in Nieder-Liebersbach (Nordbaden) an den Start. Im Auftaktkampf kam er gegen Hannes Grimm (AC Röhlingen) in der zweiten Minute zu einem schnellen Schultersieg. Bereits in Runde zwei wurde der Linzgauer gefordert, als er gegen Arne Komrumpf (WKG Untere Nahe) einen 0:2-Rückstand aufholen musste. Aufgrund der letzten Wertung verließ er beim 2:2 die Matte als Sieger. Mit Punktsiegen gegen Axel Bückle (SV Kempten) und Martin Hettler (SV Berlin-Buch) sicherte sich Glok den ersten Platz im Pool B und somit den Einzug ins Finale. Hier traf er als klarer Außenseiter auf den letztjährigen Meister der Klasse bis 76kg Patrick Neumaier (KSV Hofstetten). Der Schwarzwälder übernahm gleich die Initiative, ließ Max Glok keine Chance und siegte überlegen mit 15:0 Punkten. Für den 16-jährigen Linzgauer, der in der vergangenen Saison aufgrund einer Verletzung pausieren musste, ist es nach Bronze und Gold bei der B-Jugend die dritte Medaille bei deutschen Meisterschaften.

Im griechisch-römischen Stil war in der Gewichtsklasse bis 76kg auch Artur Pinsack vom VfK Eiche Radolfzell am Start. Er konnte dabei den den Deutschen Meister von 2016 und späteren Goldmedaillengewinner Anton Vieweg vom RV Lugau/Erzgebirge sensationell mit 9:6 Punkten besiegen. Im zweiten Kampf verlor der Radolfzeller unglücklich mit 4:8 Punkten gegen Eddy Flad vom SV Fellbach. Jetzt durfte sich Artur Pinsack keine Niederlage mehr leisten – und somit war der Druck sehr groß. Gegen den körperlich starken Julian Scheuer (RSC Laudenbach) fand er keine Mittel und verlor mit 0:4. Somit landete Pisack auf Rang zehn. (lh/fm)