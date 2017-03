Thaiboxen Dilara Yildiz triumphiert in der Schweiz

In Volketswil in der Schweiz erkämpfte sich Dilara Yildiz vom Thai-Box Club Singen den internationalen Schweizer Meistertitel der WKU im Muay-Thai

Mit Thea Loosli hatte sie eine starke Gegnerin vor den Fäusten, die sie nach fünf Runden und einer Entscheidungsrunde nach Punkten besiegte. Bereits in knapp vier Wochen ist Yilidiz, die unter anderem zahlreiche Top-Kämpfe in Thailand, Malaysia, China und Australien absolviert hat, erneut in der Region im Ring. Bei der Fight Night am 29. April in Freiburg kämpft sie gegen die Glory-Kämpferin Daniela Graf um den WM-Titel der ISKA. Für ihren Trainer Ralf Hasenohr gibt es keine Verschnaufpause, da er mit weiteren Schützlingen im April voll im Einsatz ist: Am 1. April steigt Saskia D’Effremo in Burgdorf in den Ring. Am 8. April kämpft Florian Gelev in Amriswil um den Internationalen Schweizermeistertitel, außerdem sind zahlreiche weitere Kämpfer des Thai-Box Club Singen dort am Start. Am 15. April geht es für Besnik Bedjeti in Köln um den DM-Titel. Am 22. April kämpft Saskia D’Effremo in Holland. Um einen weiteren Titel in Freiburg geht es für Florian Gelev am 29. April.