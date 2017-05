Fußball Die tickern doch nicht richtig!

Am letzten Spieltag in der Landesliga und Verbandsliga wurden bangende Fans und Spieler mit fehlerhaften Livetickern genervt

Fußball, Landesliga: Den letzten Spieltag der Saison 1975/76 werden die Fans des SC Baden-Baden wohl nie vergessen. Vor dem letzten Spieltag lag man in der Tabelle punktgleich mit dem FC 08 Villingen auf Platz eins, das Team aus der Kurstadt hatte ein besseres Torverhältnis. Der Heimsieg sollte ausreichen zum Einzug in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga, die Meisterschaft der 1. Amateurliga wurde schon gefeiert.

Das Problem: Es gab keinen Telefonanschluss auf dem Platz des SC, so dass erst spät die Nachricht von einem kuriosen 8:0-Sieg des FC 08 Villingen über den Tabellenvierten Offenburger FV eintraf. Damit war die Torbilanz der Schwarzwälder um zwei Tore besser, gefeiert wurde im Friedengrund, die Enttäuschung in der Kurstadt war riesengroß. Gut, das war in der Steinzeit der Telekommunikation. Später wurden an solchen Spieltagen Telefonnetzwerke aufgebaut, Vereinsheimwirte genervt, gefolgt von Informanten mit Handys. Dank Internet und fussball.de alles einfacher, könnte man meinen.

An einem Spieltag, wie ihn die Landes- und Verbandsliga zum Saisonende bot, hätte das vom DFB getragene Internet-Portal zeigen können, was in ihm steckt, hätten die Fans über Liveticker auf dem Smartphone einen packenden Fußballnachmittag abseits der Bundesliga erleben können. Aber es scheiterte kolossal, fast mit fatalen Folgen, wobei die Fehler sicher zu einem hohen Prozentsatz menschlichen Ursprungs waren. Aber auch die Technik zeigte erstaunliche Defizite.

Samstag, 15.30 Uhr – Anpfiff in der Verbands- und Landesliga. Im Fokus des Interesses stehen auf Grund der Lage im Abstiegskampf, in dem noch sieben Teams stecken, die Spiele des FC Singen 04 gegen den VfR Stockach, das Villinger Derby zwischen der DJK und dem FC 08 II, der SG Dettingen-Dingelsdorf gegen den FC Schonach, dann Salem gegen Gutmadingen, Hegauer FV gegen Furtwangen und, mit Abstrichen, das Match zwischen der DJK Donaueschingen gegen den SC Markdorf. Ferner musste ein Blick auf die Verbandsligaspiele zwischen dem Freiburger FC und dem FC Neustadt sowie zwischen dem FC Denzlingen und dem SV Bühlertal gehen, denn vom Neustadter Klassenerhalt hing ein Abstiegsrang ab.

Erste Enttäuschung: Nur aus Singen, Dettingen und Salem sowie aus Freiburg wurde ein Liveticker angeboten! Der FC Singen 04, so ist zu erfahren, führt früh mit 2:0. Ebenso der FC Neustadt beim Freiburger FC. Auch die SG Dettingen-Dingelsdorf geht früh in Führung, der Klassenerhalt scheint nahe. Technikpanne beim Liveticker – aus Singen wird bei der Ligenübersicht ein 2:1 angezeigt, erst der Klick auf die Spieldetails zeigt, dass es dort schon 2:2 steht. Ähnliches wiederholt sich beim Neustadt-Spiel. Warum liefert ein Internet-Portal im gleichen Zeitpunkt zwei unterschiedliche Zwischenstände? Die Smartphonenutzer an den Seitenlinien sind ebenso genervt wie der Wirt des Denzlinger Clubheims, der aber dennoch seine gute Laune nicht verliert und klassisch auf Anruf die Zwischenstände durchgibt: „4:0, s’goht no sechs Minute, des isch gloffe!“ Beim Freiburger FC hingegen „Tag der offenen Tür“, Neustadt liegt 4:5 zurück, schafft dann aber den späten Ausgleich. Aber wie lange wird noch gespielt, wann sind die Ergebnisse sicher?

In Dettingen finden sich Spieler und Trainer im Mittelkreis ein, schauen gebannt auf die Displays ihrer Handys. Die Spannung ist schier unerträglich, die Minuten werden lang, sehr lang. Dann die Nachricht, dass der Hegauer FV den FC Furtwangen mit 5:1 geschlagen hat – schwarz auf weiß bei fussball.de. Jubel, die Nichtabstiegsfeier nimmt seinen Lauf. Erst weitere zehn Minuten die Korrektur: Das Spiel des Hegauer FV endete nicht 5:1, sondern 1:5! „Das hätte uns heftig treffen können!“, so SG-Trainer Serdar Kokal. Zum Glück für Kokals Elf waren die Meldungen aus Denzlingen – ganz ohne Internet – korrekt, dort ging das Spiel nach zwei späten Toren 5:1 aus, der FC Neustadt bleibt in der Verbands-, die SG Dettingen-Dingelsdorf in der Landesliga, der FC RW Salem muss dem FC Singen 04 in der Aufstiegsrunde die Daumen drücken und den Stockachern nutzte es nichts, dass sie das Spiel nach einem 0:2-Rückstand dank dreier Henkel-Tore noch zu einem 3:2-Sieg drehen konnten.

Fazit: Wenn man sich anschaut, was während der Runde alles via Liveticker veröffentlicht wurde, und nun diese Pannen zum Saisonfinale hinzuzieht, dann steht der DFB in der Pflicht, dieses Instrument der Fanpflege besser zu präsentieren, sowohl was die technische Seite, als auch was die Regeln der Eingabe angeht.