Reiten Die große Favoritin beim Dressurturnier in Konstanz heißt Jasmin Schaudt

Das Dressurturnier des RC Konstanz wartet am Wochenende mit zahlreichen Topreitern auf. Höhepunkt ist die S-Prüfung am Sonntag

Reiten: Nach den Springreitern vergangenes Wochenende sind nun die Dressurreiter in Konstanz dran. Auf die über 150 gemeldeten Pferde warten sieben Prüfungen. Dies hört sich nicht nach viel an, ist aber für Dressurturniere eine beachtliche Zahl und ein zwei Tage füllendes Programm. Es stehen am Samstag und Sonntag eine A-Prüfung, drei L-Prüfungen, zwei M-Prüfungen und zum Abschluss des Turniers am Sonntag um 15 Uhr eine S-Prüfung an.

Ebenfalls in dieses Turnier integriert sind Wertungsprüfungen zur Bodensee-Ring-Meisterschaft, die in diesem Jahr einen anderen Modus erhält. Bei vier Turnieren können die Reiter über Ergebnisse Punkte sammeln, die besten drei Ergebnisse bilden dann das Gesamtresultat und die Entscheidung über die Meisterschaft.

Kein Wunder also, dass bei dem Konstanzer Turnier nahezu alle letztjährigen Titelträger am Start sind, gilt es doch gleich zu Anfang der Wertungsprüfungen, einen guten Start zu haben. Besonderes Augenmerk bekommen diesmal sicher die jüngeren Reiter, die ein ums andere Mal gute Platzierungen und Siege erreiten konnten. Stellvertretend erwähnt werden soll hier Leonie Moll (14) aus Jettweiler (Stockach), Titelverteidigerin bei den Junioren, die bei diesem Turnier neben anderen Prüfungen ebenso die S-Prüfung reiten will. Die für den Landeskader reitende Schülerin stellt sich hier einer sehr starken Konkurrenz. Allen voran Jasmin Schaudt, die die S-Dressur schon im vergangenen Jahr dominierte und dieses Jahr wieder als Topfavoritin auf den Sieg gilt. Ob es Marcel Wolf (Bad Waldsee), Anna-Lisa Handte oder gar Leonie Moll gelingen wird, ihr den Sieg streitig zu machen, ist die spannende Frage zum Abschluss des Turniers.

Der Prix St. Georges gilt als leichteste der S-Prüfungen – was relativ ist bei diesen schweren Prüfungen. Knapp sechs Minuten dauert sie; unter anderem muss mehrmals traversiert und eine Schritt- und Galopp-Pirouette gezeigt werden.

In Konstanz finden die Reiter ein gutes Umfeld, ausgezeichnete äußere Bedingungen und nicht zuletzt ein fachkundiges Publikum vor, das wieder für volle Ränge in der Halle sorgen wird. Mit einem reinen Dressurturnier steht der RC Konstanz als Veranstalter in der Region allein auf weiter Flur, die zahlreichen Nennungen belegen, dass dafür großer Bedarf besteht.

Zeitplan

Samstag

8 Uhr: Dressurprüfung Kl. A*

10 Uhr: Dressurprüfung Kl. L*

12.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L**

14.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. M*

Sonntag

8 Uhr: Dressurpferdeprüfung Kl. L

11 Uhr: Dressurprüfung Kl. M**

15 Uhr: Dressurprüfung Kl. S*