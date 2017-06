Fußball Die ersten Runden im SBFV-Pokal sind ausgelost

Die Paarungen der Qualifikation sowie der ersten Hauptrunde des SBFV-Rothaus-Pokals wurden ausgelost.

Fußball, SBFV-Pokal: In der Qualifikation (vorläufiger Termin: 22. Juli, 17 Uhr) kommt es zu folgenden Spielen: FC Hilzingen (LL) – FSV Rheinfelden (LL), FC Dauchingen (BL) – SV Aach-Eigeltingen (KA), SV Denkingen (BL) – SC Markdorf (LL), SG Dettingen-Dingelsdorf (LL) – FC RW Salem (LL), FC Öhningen-Gaienhofen (BL) – FC Überlingen (LL), SpVgg F.A.L. (LL) – SC Pfullendorf. In der ersten Runde (vorläufig: 29. Juli, 17 Uhr) würden die Hilzinger auswärts auf den Sieger der Partie SV Herten (KA)/SV Weil (LL) treffen und Aach-Eigeltingen zuhause auf die DJK Donaueschingen (LL). Der Sieger aus Denkingen/Markdorf empfängt den FC Schonach (LL) und der Gewinner aus Dettingen-Dingelsdorf/Salem den FC 08 Villingen. Öhningen-Gaienhofen oder Überlingen spielen gegen den Sieger der Partie FC Neustadt (VL)/SV Obereschach (LL), und F.A.L. oder Pfullendorf empfangen den FC Bad Dürrheim (VL). In der ersten Runde steigen folgende Teams vom Bodensee ein: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (LL) – SC Konstanz-Wollmatingen (LL), FC Radolfzell (VL, gegen den Sieger aus FC Weiler/KB – DJK Villingen/LL), TSV Aach-Linz (BL) – FC Singen 04 (VL) und 1. FC Rielasingen-Arlen beim FC Löffingen (LL).