Fußball Die ersten Aufsteiger im Bezirk Bodensee stehen fest

Die Entscheidungen des Spieltages in den Fußball-Ligen der Region im Kampf und Titel und Klassenerhalt im schnellen Überblick.

Fußball: Der SV Kirchzarten hat das erste Aufstiegsspiel zur Verbandsliga gegen den TuS Durbach mit 2:1 gewonnen. Damit steht fest, dass der FC Singen am kommenden Wochenende in Durbach antreten muss und zuletzt ein Heimspiel gegen Kirchzarten hat.

In der Bezirksliga ist die Meisterfrage weiterhin offen, doch ist der SC Gottmadingen-Bietingen aus dem bisherigen Fünfkampf ausgeschieden. TuS Immenstaad und SV Aach-Eigeltingen sind weiterhin feste Absteiger, davor herrscht ein dichtes Gerangel mit Beteiligung der halben Liga, angefangen bei Orsingen-Nenzingen auf Platz neun.

Der FC Anadolu Radolfzell und der BSV Nordstern Radolfzell kratzen in den Kreisligen A 1 und 2 mit sechs und fünf Punkten Vorsprung am Titel, der FC Uhldingen hat selbigen in Staffel 3 schon sicher. Zumindest Platz zwei ist dem FC Bodman-Ludwigshafen (Staffel 2) nicht mehr zu nehmen.

Glückwunsch in der Kreisliga B 1, 2 und 4 an SV Bohlingen, SV Hausen a.d.A. und SC Markdorf II zum Aufstieg. Der SV Riedheim (Staffel 1) spielt Aufstiegsrelegation. Für die Abstiegsrelegation stehen Hegauer FV III (Staffel 2) und SC Göggingen II (Staffel 5) fest. FSV Phönix Gottmadingen und SG Heudorf/Honstetten III sind Meister der Kreisligen C 2 und 4, während der SV Volkertshausen II (Staffel 2) Relegation spielt.