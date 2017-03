Handball Die Waffe der HSG Konstanz ging nach hinten los: Niederlage gegen TuS Ferndorf

Die Spieler des Zweitliga-Aufsteigers HSG Konstanz haben oft schon mit schnellem, impulsivem Tempohandball geglänzt. Gegen den TuS Ferndorf ging diese Rechnung nicht auf.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – TuS Ferndorf 24:26 (13:11).Daniel Eblen hält nichts mehr in der Halle. Sekunden nach dem Abpfiff schüttelt der Trainer der HSG Konstanz eilig den Schiedsrichtern die Hand, dann macht er auf dem Absatz kehrt und rennt in einem Tempo Richtung Kabine, das gegen den TuS Ferndorf locker zum Sieg gereicht hätte, wären seine Spieler in der Schlussphase der Partie ähnlich entschlossen unterwegs gewesen. Eblen aber will einfach nur raus. Er ist sauer über den Ausgang eines Spiels, das der Aufsteiger völlig verdient gewonnen hätte, hätte er es am Ende nicht völlig verdient verloren.Klingt kompliziert? Ist es auch – und doch wieder nicht. „Keine Ahnung, wie wir das Spiel noch gewinnen“, sagt Gästetrainer Michael Lerscht, „wir hatten einfach das Glück auf unserer Seite. Das brauche ich nicht groß analysieren.“ Aus Sicht des Siegers kann man es so kurz und knapp resümieren: enges Spiel, tolle Aufholjagd, das Quäntchen Glück, zwei Punkte. Oder, noch kürzer, mit den Worten der vielen Ferndorfer Fans: „Auswärtssieg! Auswärtssieg!“Für die niedergeschlagenen Konstanzer ist das Geschehen nicht ganz so einfach zu verarbeiten. „Wie man unschwer erkennen kann, bin ich unglaublich enttäuscht über das, was in den letzten zehn Minuten passiert ist“, sagt Daniel Eblen, als er zurück ist in der Halle. Zehn schlechte Minuten der HSG, auf die ein ansonsten bärenstarkes Spiel am Ende reduziert wird.Die Konstanzer machen vor 1300 Zuschauern zwei Rückstände wett und gehen mit einer 13:11-Führung in die Pause. Sie halten auch im zweiten Abschnitt mit gegen die über den Winter mit zum Teil Champions League erfahrenen Spielern verstärkten Siegerländer – und führen eine Viertelstunde vor Schluss mit 20:17. „Wir hatten den Gegner eigentlich im Griff“, sagt Rückraumspieler Paul Kaletsch – mit Betonung auf dem Wörtchen „eigentlich“, denn: „Was wir danach machen, kann ich mir nicht erklären“, fährt er fort. „Wir machen plötzlich eine Riesenhektik“, so Trainer Eblen kopfschüttelnd.Nun folgt ein Fehler dem anderen. Während beim Gastgeber mit jeder vergebenen Chance die Zweifel größer werden, wächst der Gegner über sich hinaus. „Wir schenken die Punkte her, die schon auf dem Tablett lagen. Wir hätten nur zugreifen müssen“, sagt Kaletsch. Ausgebufft agieren die erfahrenen Ferndorfer, bei denen nun fast jeder Angriff über Nikola Stojcevski läuft, mit neun Treffern der erfolgreichste Schütze der Partie. „Ferndorf hatte den Killerinstinkt, wir haben ihn vermissen lassen“, ärgert sich HSG-Trainer Eblen.Statt in Ruhe einen Angriff zu initiieren, landen hektische Pässe übereilt bei den Gegenspielern, leichteste Würfe gehen nicht mehr ins Tor. Erst kopflos und etwas übermotiviert, später verunsichert und gehemmt sind die Konstanzer. Oder mit den Worten von Kapitän Fabian Schlaich: „Wir verwerfen fünf freie Würfe, die einfach rein müssen.“ Höhepunkt ist ein Konter in Überzahl, bei dem Mathias Riedel den Ball an den Pfosten des leeren Tors setzt. „Das kann jedem passieren und wir haben nicht deswegen verloren, aber ich glaube schon, dass das der psychologische Knick war“, sagt Mitspieler Kaletsch.Am Ende steht „eine bittere, aber verdiente“ 24:26-Niederlage, so der 24-Jährige. Trainer Eblen findet deutliche Worte: „Wir hätten zwei wichtige Punkte holen können. Weil wir das Gehirn nicht eingeschaltet haben, hat es nicht gereicht“, sagt der 42-Jährige, dessen Team nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat. „Die Jungs sind mit Herz voll bei der Sache, aber bei einer so jungen Mannschaft ist es etwas schwierig mit dem Gleichgewicht zwischen Herz und Hirn.“ Nachdem der erste Ärger verflogen ist, relativiert er seine Analyse etwas. „Wir sind enttäuscht und sauer, aber ich will das nicht überbewerten. Dass wir so ungeschickt waren hinten raus, ist schade“, sagt das HSG-Urgestein: „Daraus müssen wir alle lernen, das ist jetzt einmal passiert.“Das macht die Konstanzer in dieser Saison auch aus: Wenn sie schon auf dem Spielfeld – auch der Jugend geschuldet – meist nur Vollgas können und nicht immer kühlen Kopf bewahren, so tun sie dies doch mit etwas Abstand bei der Analyse. „Durch unser Tempo haben wir auch schon Spiele gewonnen, jetzt ist es eben nach hinten los gegangen“, sagt Eblen, während Paul Kaletsch schon das nächste Wochenende im Blick hat. „Kopf hoch, jetzt wollen wir in Nordhorn was holen. Da ist auch was drin“, sagt er. Diese Niederlage muss aus den Köpfen – ganz schnell.HSG: Poltrum, Glatt (Tor); Schlaich (2), Thomann (2/1), Riedel (5), Flockerzie (1), Stocker (4), Oehler, Kaletsch (6/1), Maier-Hasselmann (1), Gäßler, Jud (2), Berchtenbreiter (1). – TuS: Rottschaefer, Meinicke (Tor); Stojcevski (9/1), Celestin (3), Neuteboom, Heyme (1), Volentics (2), Schneider (5/1), Kastening, Mestrum (4), Brauer (2), Sartisson. – Z: 1300