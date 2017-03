Turnen Die Siegesserie der TG Hegau-Bodensee hält an

Die Oberligaturner der TG Hegau-Bodensee gewinnen auch ihren vierten Wettkampf gegen den TV Neckarau mit 44:30.

Da die Sporthalle des Bildungszentrum Markdorf belegt war, mussten die Turner der TG Hegau-Bodensee ihren Wettkampf gegen den TV Neckarau kurzerhand in der Halle nebenan austragen. Beim Einturnen ging dann doch eine etwas respektvoll gedrückte Stimmung durch das Team. Grund dafür war der rumänische Nationalturner Stefan Mutiu im Gästeteam, der doppelte Salti, doppelte Schrauben in Perfektion und Leichtigkeit präsentierte. So begann der Wettkampf für die Gastgeber mit einer ernüchternden Niederlage am ersten Gerät. Sechs Scorepunkte gingen an den TV Neckarau. Lediglich Leon Fuchs konnte mit seiner Übung noch vier Punkte am Boden für die Heimmannschaft sichern.

Dennoch blieben die TG-Turner motiviert und schafften es, das Pferd mit 14:4 für sich zu entscheiden. Noch motivierter und noch konzentrierter, um den eventuell vierten Sieg in Folge zu erturnen, ging es an die Ringe. Auch hier gelang es den Turnern der TG Hegau-Bodensee, jeweils drei Duelle für sich zu entscheiden. Lediglich Rainer Wiechert musste gegen den Rumänen Mutiu vier Punkte liegen lassen. So stand es vor der Pause 27:14 für die Turner der TG. Der Sprung ging wegen der saubereren Sprünge mit 7:1 an den TV Neckarau – es stand nur noch 28:21. Auch der Barren ging mit 2:5 verloren, sodass der Wettkampf am Reck entschieden werden musste. Dank starker Übungen, vor allem von Nils Holtschmidt und Elias Becker, den Reck-Spezialisten der TG, ging das letzte und entscheidende Gerät mit 14:4 an die Gastgeber.

Je drei Geräte gingen an die Gäste vom TV Neckarau und an die TG Hegau-Bodensee. Das Heimteam entschied den Wettkampf allerdings mit 44:30 Score-Punkten für sich und bleibt ungeschlagen. Topscorer war mit 23 Punkten der rumänische Nationalturner Mutiu. Die Gastgeber können nun topmotiviert in den letzten Vorrunden-Wettkampf in heimischer Halle gegen die ebenfalls verlustpunktfreie SG Kirchheim gehen. (nw)