Fußball Die SG Illmensee/Heiligenberg steigt in die Bezirksliga auf

Der Vizemeister der Kreisliga-A-Staffel bezwingt im letzten Relegationsspiel den FC Bodman-Ludwigshafen vor 700 Zuschauern mit 4:2.

Fußball, 3. Aufstiegsspiel zur Bezirksliga

SG Illmensee/Heiligenberg

FC Bodman-Ludwigshafen

4:2 (1:1)

Nach einer verhaltenen Anfangsphase wurden beide Teams vor 700 Zuschauern nach etwa zehn Minuten mutiger. Der FC Bodman-Ludwigshafen erspielte sich ein Übergewicht – und kam zum ersten Treffer. In der 14. Minute verlängerte Stolp einen langen Ball mit dem Kopf, und Reuthebuch traf aus 14 Metern ins lange Eck. Fast im Gegenzug fiel jedoch der Ausgleich. Ein langer Ball wurde am Gästestrafraum mit dem Kopf abgelegt und Weber zog aus 18 Metern ab. Bodman-Ludwigshafen war spielerisch und technisch reifer, die SG Illmensee/Heiligenberg blieb mit langen Bällen gefährlich.

In der 22. Minute köpfte Keller aus sieben Metern knapp über das SG-Tor. Vier Minuten vor der Pause verpasste Hoyer nach einer Kopfballablage in die Mitte nur knapp das 2:1. In der 43. Minute ließ auf der anderen Seite Miedtank mehrere Abwehrspieler stehen, passte in die Mitte, doch Stolps Schuss wurde zur Ecke abgelenkt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schoss Reisch knapp am FC-Tor vorbei.

Die zweite Hälfte begann ohne große Torszenen. In der 59. Minute eroberte Ehmann den Ball 25 Meter vor dem SG-Tor, wurde aber in letzter Sekunde mit einer Grätsche gestoppt. In der 68. Minute konnte ein Verteidiger gerade noch vor Demir retten. Beim folgenden Eckball behauptete Burmeister den Ball und legte zurück auf Demir, der den Ball aus 16 Metern in den Winkel donnerte. Dann fiel wie in der ersten Hälfte im direkten Gegenzug der Ausgleich, als ein abgefälschter Schuss von Krich aus 18 Metern ins Netz kullerte.

Dann entwickelte sich ein Nerven- und Kampfspiel. In der 81. Minute köpfte die FC-Abwehr eine Flanke aus dem Strafraum, Colley kam 20 Meter vor dem Tor an den Ball und schlenzte ihm zum 3:2 ins kurze Eck. Danach warf Bodman-Ludwigshafen alles nach vorne. In der 84. Minute traf Miedtank nur das Außennetz. Vier Minuten später wurde ein SG-Spieler beim Konter im Strafraum gefoult – Weber erzielte per Strafstoß den Treffer zum 4:2-Endstand.

Tore: 0:1 (14.) Reuthebuch, 1:1 (15.) Weber, 1:2 (68.) Demir, 2:2 (69.) Krich, 3:2 (81.) Colley, 4:2 (88./FE) Weber. – SR: Ebe (Kluftern). – Z: 700.

Die weiteren Relegationsspiele

Abstiegsrunde Drittletzte Kreisliga A: FC Singen II – SV Meßkirch 1:5. – Singen ist Letzter und Stand heute Absteiger in die Kreisliga A, allerdings bestehen gute Möglichkeiten, dass es aus dieser Gruppe keinen Absteiger gibt.

Abstiegsrunde Zweitletzte Kreisliga A: SG Zoznegg/Winterspüren – Gli Azzurri Radolfzell 2:1. – Zoznegg/Winterspüren ist Gruppensieger, B.K.B./Gallmannsweil Gruppenzweiter, Radolfzell Letzter. Ob sich aus dieser Runde eine oder mehrere Mannschaften den Klassenerhalt sichern können, bleibt bis zum Bezirkstag offen.

Abstiegsrunde Letzte Kreisliga A: BC Konstanz-Egg – FC Beuren-Weildorf 3:3. – Beuren-Weildorf ist Gruppensieger, Hilzingen II Gruppenzweiter, Konstanz-Egg ist Gruppenletzter. Ob sich aus dieser Runde eine oder mehrere Mannschaften retten können, bleibt bis zum Bezirkstag offen.

Aufstiegsrunde Zweite Kreisliga B, Gruppe A: SV Riedheim – Bodensee Türkgücü Markdorf 0:1. – Markdorf spielt als Gruppensieger am Samstag ein Entscheidungsspiel gegen den SV Litzelstetten um den Aufstieg; der Spielort wird noch bekannt gegeben.

Abstiegsrunde Letzte Kreisliga B: SV Allensbach II – RSV Hagnau 8:2. – Hagnau steigt in die Kreisliga C ab, sofern nicht noch ein zusätzlicher Platz frei wird.

Aufstiegsrunde Zweite Kreisliga C: FC Radolfzell II – SG B.K.B./Gallmannsweil II 7:2. – Radolfzell steigt auf.