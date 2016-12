Die Meisterschaft ist kein Thema beim USC Konstanz

Die Spielertrainer des USC Konstanz, Philipp Röhl und Philipp Sigmund, sprechen über die positive Saison in der Volleyball-Regionalliga.

Herr Sigmund, Herr Röhl, wie fällt Ihr Fazit der Vorrunde aus?

Philipp Sigmund: Durchweg positiv. Wir haben uns wirklich sehr gut entwickelt, und die Stimmung im Team ist bestens.

Philipp Röhl: Wir haben zwar etwas Verletzungsprobleme gehabt, aber immerhin 22 Spieler eingesetzt, was wirklich beachtlich ist. Natürlich fehlte hin und wieder die Abstimmung, aber insgesamt haben wir vor allem einen beachtlichen Teamgeist gezeigt.

Sie haben vor der Saison gesagt, dass Sie unter den ersten Drei landen wollen. Jetzt waren Sie Herbstmeister. Was das zu erwarten?

Röhl: Wir haben natürlich gehofft, oben dabei zu sein. Aber dafür sind immer viele Faktoren wichtig. Bislang läuft alles planmäßig.

Sigmund: Es läuft wirklich gut. Allerdings ist die Liga extrem eng zusammen. Jeder kann jeden schlagen, das wird auch in der Rückrunde so sein.

Im ersten Hinrundenspiel, das gleichzeitig die letzte Partie des Jahres war, verloren Sie mit 2:3 gegen Aalen und mussten die Tabellenführung an den Gegner abgeben. Wie sehr ärgert Sie das?

Sigmund: Natürlich ist es bitter zu verlieren. Das ist klar. Es wäre sehr schön gewesen, als Spitzenreiter ins neue Jahr zu gehen. Jetzt sind wir punktgleich Zweiter. Da gibt es durchaus Schlimmeres.

Röhl: Wir haben den ersten Satz sehr unglücklich mit 29:31 verloren. Ich bin sicher, dass das Spiel anders ausgegangen wäre, wenn wir diesen gewonnen hätten.

Es ist Ihre erste Saison als Spielertrainer. Wie verläuft sie?

Röhl: Es ist für uns beide eine immense Zusatzbelastung. Das merkt man leider immer wieder auf dem Feld, wenn bei uns doch mal ein paar Prozent von der Leistung fehlen. Es macht aber tierisch Spaß, und der Erfolg gibt uns gewissermaßen auch Recht, dass wir nicht so falsch liegen.

Sigmund: Wir haben uns die Arbeit aufgeteilt. Ich koordiniere das Training und kümmere mich mehr um das Sportliche und Philipp Röhl ist der Mann für das Organisatorische drum herum und viel im Hintergrund. Diese Aufteilung hat sich bislang wirklich absolut bewährt.

Mit welchen Zielen gehen Sie in die Rückrunde?

Sigmund: Da hat sich nichts geändert. Wir wollen unter den ersten Drei bleiben.

Denkt man als Herbstmeister nicht an die Meisterschaft und einen möglichen Aufstieg?

Röhl: Bei uns denkt keiner an die Meisterschaft. Es ist so eng, dass einfach noch ganz viel passieren kann. Natürlich sind wir fokussiert und wollen so gut wie möglich abschneiden. Und Platz eins ist durchaus nicht unerreichbar.

Kehrt der USC Konstanz dann in die 3. Liga zurück?

Röhl: Darüber machen wir uns momentan keine Gedanken. Wir könnten diesbezüglich auch noch gar nichts Definitives sagen, denn die Mannschaft wird sich für die kommende Saison wohl wieder etwas verändern, weil einige mit dem Studium fertig werden.

Sigmund: Sportlich wäre die 3. Liga natürlich extrem interessant mit Mimmenhausen, Radolfzell und Friedrichshafen. Wir werden das Wagnis aber nur eingehen, wenn wir eine schlagkräftige Mannschaft haben.

Wie sieht die Weihnachtspause beim USC Konstanz aus?

Röhl: Wir werden noch zusammen ein Jahres-Abschluss-Essen haben. Dann werden wir den Volleyball mal auf die Seite legen. Am 2. Januar geht es mit dem Training weiter, bevor wir dann am 14. Januar mit dem Spiel gegen Heidelberg wieder in das Ligageschehen eingreifen werden.

Zur Person

Philipp Röhl hat mit sieben Jahren mit dem Volleyball angefangen und spielt seit sieben Jahren beim USC Konstanz. Der 26-Jährige hat in dieser Saison als Spielertrainer die Mannschaft übernommen. Philipp Röhl ist Projektmanager und arbeitet in Konstanz.

Philipp Sigmund hat mit elf Jahren mit dem Volleyball angefangen. 2013 spielte erstmals für den USC Konstanz. Nach einem Gastspiel in Amriswil in der Schweiz kam er 2016 als Spielertrainer zum USC Konstanz zurück. Der 23-Jährige absolviert ein Masterstudium im Fach Sportwissenschaft an der Universität Konstanz. (mag)