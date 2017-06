Tennis Die Lage wird kritischer für das Bundesligateam des TC Radolfzell

Der TC Radolfzell verliert sein Heimspiel gegen den "Club an der Alster" deutlich mit 1:8. Nun steht der Aufsteiger unter Zugzwang im Bundesliga-Abstiegskampf.

Das Drama begann aus Radolfzeller Sicht schon am Vorabend, denn eine fest im Kader eingeplante Spielerin hatte sich kurzfristig für ein Turnier angemeldet und konnte daher nicht mitwirken. Auf die Schnelle war es Trainer Norman Bingeser nicht möglich, noch für Ersatz zu sorgen. Nach der Verletzung von Caroline Werner sollte sich dies auf die Doppel auswirken, denn auf Radolfzeller Seite stand in diesem letzten Heimspiel der Saison nun kein Ersatz zur Verfügung. So ging es in den Doppeln nicht mehr um den Sieg, aber viel hätte in den Einzeln nicht gefehlt, und es wäre durchaus noch spannend geworden.

Nicole Melichar hatte einen Matchball, der auf der Linie landete, von der Gegnerin und dem Stuhlschiedsrichter aber als Aus gewertet wurde; Kathrin Wörle-Scheller lag bereits mit einem Satz und 3:0 in Führung, ehe sie ihr Match noch abgab; auch bei Caroline Werner lief es sehr gut, es stand 6:2/5:5, als sie umknickte und mit Verdacht auf Bänderriss für sie die Bundesligasaison vermutlich gelaufen ist. „Es war noch schlimmer als gegen Regensburg – von einer Sekunde zur anderen hat sich das komplett gedreht!“, war Coach Bingeser fast ein wenig ratlos. Zumal auch die Nummer eins der Radolfzellerinnen, Sesil Karatantcheva, den ersten Satz gegen Elise Mertens, die immerhin bei den French Open in Paris in die dritte Runde gekommen war, völlig offen gestalten konnte. Sie gab ihn erst im Tiebreak ab, konnte dann aber im zweiten Satz kein Spiel mehr für sich entscheiden.

In den dann bedeutungslosen Doppeln sicherten Nicole Melichar und Kathrin Wörle-Scheller immerhin noch den Ehrenpunkt, doch die Lage wird mit dieser zweiten hohen Niederlage zunehmend kritisch. Für das Radolfzeller Team stehen noch zwei Spiele auf dem Programm – beim Schlusslicht Berlin und in Aachen. Für den Klassenerhalt sollten beide gewonnen werden. Dennoch weiß Bingeser: „Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand!“ Aufgrund der aktuellen Tabellenkonstellation könnte bei drei Siegen das Punktverhältnis entscheiden, und hier steht Radolfzell eher schlecht da.

Karatantcheva – Mertens 6:7/0:6, Werner – Kucova 6:2/5:5 (abgebrochen Verletzung Werner), Bachofer – Korpatsch 3:6/2:6, Melichar – Barritza 7:6/5:7/9:11, Wagner – Matviyenko 4:6/2:6, Wörle-Scheller – J. Witthöft 6:4/4:6/5:10;Karatantcheva/Bachofer – Mertens/Kawa 1:6/3:6, Melichar/Wörle-Scheller – Korpatsch/Foretz 4:6/6:3/10:7.