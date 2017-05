Fußball Die Entscheidungen des Fußball-Spieltags im Überblick

Einige Entscheidungen über Auf- und Abstieg sind am Wochenende für die Fußballvereine des Bezirks Bodensee bereits gefallen

Fußball: Nachdem die überbezirklichen Ligen am Samstag den Spielbetrieb abgeschlossen haben, halten sich bei den Vereinen des Fußball-Bezirks Bodensee Frust und Freude wohl die Waage. Während in der Verbandsliga der SC Pfullendorf absteigen muss, freuen sich die See-Fußballer mit den Schwarzwäldern vom FC Neustadt – deren Nichtabstieg bedeutet in der Landesliga Staffel 3 für einen Club die Rettung. In der Landesliga selbst konnten die Pleiten der beiden Spitzenclubs das Saisonergebnis nicht mehr beeinträchtigen. Der FC Radolfzell steigt als Meister in die Verbandsliga auf, der FC Singen 04 versucht es über die Relegation. Spannender war es im Abstiegskampf: Der Hegauer FV wäre zwar auch bei einem Sieg gegen den FC Furtwangen als Vorletzter abgestiegen, die 1:5-Schlappe aber rettete die Schwarzwälder und stattdessen muss der VfR Stockach trotz des 3:2-Sieges in Singen als Drittletzter in die Bezirksliga absteigen. Auf dem viertletzten Rang schloss trotz eines 2:0-Sieges gegen Schlusslicht FC Gutmadingen der FC Rot-Weiß Salem ab und muss nun zittern. Nur ein Erfolg des FC Singen 04 in den Aufstiegsspielen könnte den Linzgauern den Abstieg ersparen. Jubel pur dagegen bei der SG Dettingen-Dingelsdorf: Der Klassenerhalt des FC Neustadt in der Verbandsliga und ein eigener 2:0-Sieg gegen den FC Schonach bedeutete für die Konstanzer Platz 13 – und damit die Rettung. Weiter keine Vorentscheidung gibt es an der Spitze der Bezirksliga, nachdem das Führungsquintett mit Ausnahme des bisherigen Tabellenführers SV Allensbach komplett punktete – an der Spitze thront jetzt der FC Hilzingen. Möglich ist, dass auch die zweite Mannschaft des SC Pfullendorf absteigt. Bereits erwischt hat es den TuS Immenstaad und den SV Aach-Eigeltingen. (kha)