Die Eltern sind immer als Maskottchen dabei

Zwei Kickerinnen vom Bodensee treten im DFB-Trikot an: Giulia Gwinn aus Ailingen und Janina Minge aus Lindau sind für die U-19-Nationalmannschaft am Start

Frauenfußball: Neue Herausforderungen für die beiden Fußballtalente Giulia Gwinn aus Ailingen und Janina Minge aus Lindau: Die beiden Vorzeige-Kickerinnen vom Bodensee, im vergangenen Jahr mit der U17 des DFB als Europameisterinnen bei der WM in Jordanien am Start, stehen vor ihrem nächsten Karriere-Schritt, jetzt in der U19. DFB-Trainerin Maren Meinert hat für die Reise vom 28. Februar bis 8. März nach Spanien als Jahresauftakt auch die beiden Girls vom SC Freiburg in ihren Kader gerufen. Beim Turnier im andalusischen La Manga mit zehn Nationalteams tritt die DFB-Auswahl zu drei Partien an: gegen die Niederlande (3. März), die USA (5. März) und Schottland (7. März).

„Ich bin gespannt, wie sich die Spielerinnen in diesem Altersbereich in der neu formierten Mannschaft bewähren“, sagt Meinert. Das Turnier gebe auf hohem Niveau gute Einblicke Richtung EM mit der Endrunde im August in Nordirland. Das Ticket dafür wird in einer Qualifikation vergeben, bei dem Deutschland vom 7. bis 12.Juni in Sachsen-Anhalt als Gastgeber auf Polen, die Schweiz und Island trifft.

Für Janina Minge, seit der U15 schon in 35 Länderspielen dabei, gilt jede DFB-Maßnahme als besonderes Ereignis. „Nationalspielerin zu sein, war schon als kleines Mädchen mein größter Traum“, sagt sie. Dreijährig kickte Minge zuerst bei der TSG Lindau. Mit der DFB U17 wurde sie als Spielführerin Europameisterin. Jetzt gilt die U19 EM als großes Ziel für die 17-jährige Offensivspielerin, die in ihren 26 Einsätzen mit der U17 zehn Tore erzielen konnte. „Wir wollen natürlich an die bisherigen Erfolge anknüpfen. Fußballerisch bin ich guten Mutes, dass uns das gelingt. Körperlich werden wir uns aber bestimmt umstellen müssen“, meint Janina Minge. „Ich freue mich auf diese Herausforderung. Auf jeden Fall sind meine Maskottchen als Glücksbringer in La Manga mit dabei.“ Davon gibt es gleich mehrere. Vom Vater, von der Mutter und den Brüdern jeweils einzeln.

Giulia Gwinn kommt bereits auf 36 Länderspiele seit der U15, in die das Mädel aus Ailingen bereits mit 13 Jahren berufen wurde. Drei ihrer neun Treffer bei den 27 U-17 Spielen waren WM-Tore in Jordanien. Die haben sie mehr denn je ins Rampenlicht gebracht. Vor den Augen der Eltern. Denn Papa Florian und Mama Gabi waren zum Daumendrücken höchstpersönlich nach Amman geflogen. „Meine Eltern sind eigentlich überall dabei. Es gibt kaum ein Spiel, das sie verpasst haben“, erzählt Giulia. „Mich freut das ganz besonders. Das gibt mir zusätzlich eine gewisse Sicherheit.“ Auch in Spanien wollen die Eltern, wie übrigens auch die Minges, persönlich vor Ort Unterstützung geben.

Positive Energie, Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen zeichnen die Fußballerin aus Ailingen ohnehin aus. Zunächst beim Handball und Taekwando, denn gegen Fußball hatte die Mutter zunächst Vorbehalte. Weil Mütter aber ihre Töchter nicht traurig sehen wollen, änderte sich diese Einstellung. Heute ist Giulia wegen ihrer positiven Einstellung das Sonnenkind für die Mama. In Jordanien gab es sogar einen ganz besonderen Glücksbringer: ein vierblättriges Kleeblatt. „Das habe ich jetzt hinter Glas. Natürlich kommt das auch mit nach La Manga“, erzählt die Fußballerin. Für die Reise und darüber hinaus die EM strahlt sie erneut optimistisch großes Selbstvertrauen den aus. „Der Sprung in die U19 ist zwar groß. Man kann sagen, es ist so eine Art Sprung vom Mädchen- zum Frauenfußball. Aber wir schaffen das.“