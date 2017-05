Fußball Die Achterbahn in den Fußball-Ligen nimmt Tempo auf

Was wäre wenn (5): Die Gefühlswelt der Fußball-Verantwortlichen steht Kopf. Manche Entscheidungen sind bereits gefallen

Fußball: Der FC Villingen ist Meister der Verbandsliga Südbaden, der Freiburger FC geht als Vizemeister in die Relegation zur Oberliga. Stimmt zwar alles, ist für die Fußballer des Bezirks Bodensee aber ohne Belang. Das untere Ende der höchsten südbadischen Spielklasse ist es, an dem man sich orientieren muss. Und hier ist die erste Entscheidung tatsächlich schon gefallen. Bei fünf Absteigern (einer davon stand mit dem Rückzug des FC Bötzingen schon länger fest) kann der SC Pfullendorf (16./33) den rettenden Platz 14 nicht mehr erreichen und steigt ab. Es kann noch schlimmer kommen, denn wenn der Schwarzwald-Club FC Neustadt (14./39) am letzten Spieltag noch vom SV Bühlertal (15./38) überholt wird, bedeutet dies auch für die Landesliga 3 einen zusätzlichen Absteiger. Die Verbandsliga wird wohl wieder mindestens eine 17-er-Staffel werden mit bis zu fünf Absteigern.

In der Landesliga-Staffel 3 ist an der Tabellenspitze zwar theoretisch noch alles offen, praktisch sollte aber nicht mehr viel passieren. Der FC Singen kann noch Meister werden, müsste am letzten Spieltag aber drei Punkte und 20 Tore Vorsprung des FC Radolfzell aufholen. Und die DJK Donaueschingen könnte noch in die Relegation kommen, müsste dazu eben am letzten Spieltag drei Punkte und 31 Tore gutmachen. Durch den Abstieg des SC Pfullendorf aus der Verbandsliga ist nun sicher, dass mindestens drei Landesligisten den Platz räumen müssen, es können aber weiterhin fünf werden. Steigt der designierte Vizemeister FC Singen nicht in die Verbandsliga auf und/oder kommt von dort auch noch der FC Neustadt runter, erhöht dies in der Landesliga die Zahl der Absteiger auf vier beziehungsweise fünf.

Interessant ist dabei die Frage, wie viele dieser Absteiger der Bezirksliga Bodensee zuzuordnen sein werden. Als Landesligaletzter steht mit dem FC Gutmadingen schon länger ein Verein aus dem Schwarzwald fest. Beim Minimum von drei Absteigern ist schon mindestens einer aus dem Bezirk Bodensee dabei, eher zwei. Selbst bei fünf Absteigern kann das Verhältnis See zu Wald bei zwei zu drei bleiben, wenn man die letzten Spiele berücksichtigt. Der Hegauer FV (16./33) hat den FC Furtwangen (11./37) zu Gast, der VfR Stockach (15./36) muss beim FC Singen die Blumen überreichen. Der FC RW Salem (14./36) empfängt den abgestiegenen FC Gutmadingen, während die SG Dettingen-Wallhausen (13./36) zum FC Schonach reist und die DJK Villingen (12./36) auf eine gnädig gestimmte Reserve des FC Villingen hofft. Und selbst der SC Markdorf (10./39) sollte beim Trip zur DJK Donaueschingen nicht nur Benzingeld verfahren, sondern auf dem Rückweg einen Punkt mit nach Hause nehmen. Stand heute ist erst sicher, wer auf Platz neun steht, also der FC Löffingen mit 40 Punkten. Am kommenden Wochenende steht für die Plätze 15 bis 17 der Abstieg fest, die Plätze 13 und 14 müssen weiter bangen und abwarten, was in den höheren Ligen und der Relegation noch so passiert.