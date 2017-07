Sport Dicke Muckis, große Herzen: Turner zeigen beim DTL-Aufstiegsfinale in Singen Spitzenleistungen

Die Zuschauer in der Münchriedhalle sind begeistert, auch wenn die Singener Lokalmatadoren den Aufstieg in die 1. Bundesliga verpassen

Turnen: Es soll ja Männer geben, die mit ihrem Körper gänzlich unzufrieden sind. Diejenigen, die den Sixpack von der Tanke haben statt vom Training. Und ihr Gewicht nicht kennen, weil der Blick auf die Waage verdeckt ist. Eins sollten diese Zeitgenossen tunlichst vermeiden, um dem Selbstwertgefühl irreparablen Schaden zu ersparen: den Besuch eines Aufstiegsfinales der Deutschen Turnliga. Der nackte Albtraum für jeden Schmerbauch-Träger.

Legionen von durchtrainierten Athleten bevölkern an diesem Samstagnachmittag die Singener Münchriedhalle, eine Truppe, gegen die die Chippendales aussehen wie ein Haufen trinkfreudiger Hobbykegler. Der Mann aus Jamaika beispielsweise mit dem GI-Haarschnitt, der für das Kunstturnteam Heilbronn turnt: Ein Bizeps nicht von dieser Welt, Bauchmuskeln, von denen vermutlich Hohlspitzgeschosse abprallen und martialische Tattoos als Kriegsbemalung auf dem ganzen Körper. Pures Testosteron. Kleinen Mädchen wachsen wahrscheinlich Schnurrbärte, wenn sie ihm die Hand geben. So etwas kann einen Normalo schon mal zum Weinen bringen.

Auch Axel Leitenmair reibt sich die feuchten Augen. Der Trainer des Stadtturnverein Singen hadert aber nicht mit sich selbst. Auch nicht mit seinen Turnern, die gerade eben gegen den jamaikanischen Titanen und seine Heilbronner Teamkollegen das Finale um den Aufstieg in die 1. Bundesliga verloren haben. Leitenmair ist einfach nur glücklich. „Das war eine geile Saison“, sagt der 60-Jährige und wischt sich verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. Gut, heute hat es nicht ganz gereicht für Leitenmairs Jungs. Und doch ist er „unendlich stolz“ auf seine Truppe, die eine Woche zuvor den Meistertitel in der 2. Kunstturn-Bundesliga nach Singen geholt hat.

„Nein, nein, nein, heute wollen wir nicht darüber reden“, entgegnet er entschieden auf die Frage, ob vielleicht die strukturellen Nachteile des kleinen Vereins aus der südbadischen Turnprovinz schuld an der Niederlage sind. Gegen einen Verein, der zigfach bessere Trainingsbedingungen als die Hohentwieler hat, ein ungleich höheres Budget und Asse wie Ex-Nationalturner Thomas Andergassen und Junioren-Nationalturner Carlo Hörr in seinen Reihen. Doch das ist Axel Leitenmair heute egal. Er klatscht seine Jungs ab, umarmt und herzt sie, als wären sie seine eigenen Söhne. Was bei zweien sogar zutrifft. Tim und Philipp Leitenmair, beide 22, da Zwillinge, sind geschafft von dem anstrengenden Kräftemessen mit dem großen Favoriten Heilbronn, dem Philipp vor dem Wettkampf sogar einen 80:20-Vorteil eingeräumt hatte. „Dass wir das bis zum Ende so eng halten konnten, ist einfach nur geil“, sagt der Mann mit dem Rotschopf, „das hat heute riesigen Spaß gemacht, vor so einer Kulisse gegen diese tolle Truppe zu turnen“. Den Gegner zu loben, ihm Respekt zu erweisen – bei den Turnern eine Selbstverständlichkeit. Als der Heilbronner Thomas Andergassen als letzter Turner des Tages an das Reck geht, wird er lauthals angefeuert von Philipps Bruder Tim Leitenmair. „Auf Thomas, komm!“ Scheint so, als hätten Turner nicht nur große Muskeln – auch das Herz kann da mithalten. „Das gehört für uns dazu“, sagt der Leitenmair Philipp, „wir kennen uns, schätzen uns und schieben für den Gegner auch mal die Matte richtig hin.“

Das alles in der nächsten Saison nochmal zu erleben ist das Ziel des Leitenmair-Clans und dem Rest der Truppe. Doch wie es weitergeht, ob das Team zusammenbleibt, ob auch die Gastturner wieder dabei sein werden wie der Ukrainer Yevgen Yudenkow, der sich im Finale als Herr der Ringe mit einer perfekten Symbiose aus Kraft und Technik gegen den Jamaikaner Reiss Beckford durchgesetzt hat – Schnee von morgen. Das Jetzt zählt. „Heute wird gefeiert“, sagt Philipp Leitenmair und wirft dann einen Blick auf die Geräte in der Halle, „wenn wir das alles abgebaut haben, gönnen wir uns ein Bierchen. Oder auch zwei.“ Das haben sie sich auch verdient. Und falls die Kneipen zu früh zumachen: Sixpacks gibt‘s auch für Turner an der Tanke.

Memo an mich: Termin im Fitnesscenter abmachen. Nur noch sechs Monate bis zur Badehosensaison.

.Ein Video von den Turnern des StTV Singen beim DTL-Aufstiegsfinale gibt‘s im Internet unter:www.sk.de/exklusiv

StTV Singen

Das Team in der Saison 2016:

Alexander Benda, Christian Dehm, Tim und Philipp Leitenmair, Viktor Weißenberger, Michael Meier, Dominik Grandl, Sam Bürsner, Volker Wiechert, Marco Walter, Martin Konecny, Elias del Core, Yevgen Yudenkov.