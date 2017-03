Handball Deutlicher Heimsieg für TV Ehingen im Hegau-Derby

Der TV Ehingen gewinnt in der Handball-Landesliga mit 35:25 gegen den TuS Steißlingen II, die SG Allensbach/Dettingen schlägt die DJK Singen mit 28:24 und der TV Pfullendorf verliert beim TV Herbolzheim mit 27:34.

Handball, Landesliga

TV Ehingen

TuS Steißlingen II

35:25 (14:8)

Dem TV Ehingen ist nach der klaren Niederlage beim Spitzenreiter St. Georgen mit einem 35:25-Sieg im Derby gegen den TuS Steißlingen II die Wiedergutmachung gelungen. Dass dabei ein deutlicher Sieg herausgespielt wurde, lag an der bärenstarken Abwehr, einem bestens aufgelegtem Sebastian Beck im Tor, aber auch daran, dass Steißlingen gegen die überzeugend aufspielenden Ehinger überfordert war. Schon früh zwang der Gastgeber konzentriert und aggressiv im Abwehrverbund den TuS zu Fehlern, welche bestraft wurden. Der TV Ehingen marschierte vorneweg und vergrößerte den Abstand (3:1/10., 9:3/18.). Mit dem Pausenpfiff gelang Lukasz Stodtko der Treffer zum 14:8.

In der zweiten Hälfte erwischten wiederum die Ehinger den besseren Start. Nach fünf Minuten stand es 19:11. In der 44. Minute gelang Youngster Julian Küchler der Treffer zum 27:15, und es deutete alles darauf hin, dass es für den TuS Steißlingen II zu einem Debakel kommen könnte. Ehingen schaltete einen Gang zurück, ohne das Spiel aus der Hand zu geben. Locker wurde der Vorsprung bis zum Schluss verteidigt. Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter 35:25-Sieg. „Wir haben heute eines unserer besten Spiele gezeigt“, so TVE-Trainer Mesut Parlak. „Die konzentrierte Abwehrleistung war der Schlüssel zum Erfolg. Mit diesem Sieg konnte sich der TV Ehingen für die Hinspielniederlage revanchieren und einen Rang gutmachen auf Platz fünf. (js)

TV Ehingen: Beck, Kiyici (Tor); Merk (1), Dannenmayer (2), Schädler (4), Galic (5), Stodtko (5), Gaie (9/3), Ilgenstein (2), Martin (1), Küchler (3), D. Stengele (1), P. Stengele, Güntert (2). – TuS Steißlingen II: Maucher, Leon Sieck (Tor); Ray (4), Daniel Maier, Tassone (1), Renz (1), Hilpert, Kehl, David Maier (1), Ströhle (12/3), Hautmann (4), Benzinger (1), Wiedemann (1).

SG Allensbach/Dett.

DJK Singen

28:24 (15:14)

Die SG Allensbach/Dettingen startete stark und hoch motiviert ins Spiel gegen die DJK Singen. Der Rückraum bereitete die Spielzüge mustergültig vor und verteilte die Bälle auf die Außenspieler und an den Kreis, sodass es schnell 6:3 stand (10.). Die Gäste hielten mit guten Angriffen dagegen, scheiterten aber immer wieder am hervorragenden Zusammenspiel der SG-Abwehr oder dem bärenstarken Max Amann im Tor. So erspielte sich das Heimteam einen Vier-Tore-Vorsprung zum 15:11 (26.), der bis zur Pause auf 15:14 schrumpfte.

Der Beginn der zweiten Halbzeit gestaltete sich bei den Gastgebern recht zäh. Es fiel der Ausgleich und schließlich erzielte Singen sogar die Führung (16:17/36.). Durch das druckvolle Passspiel im Rückraum und das konsequente Freispielen der Kreisspieler hielt die SG dagegen und schaffte die erneute Wende. Angepeitscht von der lautstarken Unterstützung der eigenen Fans wurde das Signal auf Sieg gestellt. Die Seeadler spielten sich in einen Rausch. So wurde der Vier-Tore-Vorsprung wiederhergestellt und bis zum 28:24-Endstand über die Zeit gebracht. (ms)

SG Allensbach/Dettingen: Amann, Beckmann (Tor); Dzialoszynski (4), König (4), Deggelmann (2), Bühler (4/1),F. Armbrüster (3), St. Karrer (2), C. Karrer (1), A. Hänsel (6), C. Hänsel (2), Weltin, Uecker. – DJK Singen: Merk, Weißenrieder (Tor); Köszegi (5), Stubbe, Singh, Domin (1), Dreher (6/2), Weitz (2), Zacharias, Korhummel, S. Achatz (2), Stehle (1), D. Achatz (7).

TV Herbolzheim

TV Pfullendorf

34:27 (18:15)

Mit einem stark dezimierten Kader und einem nicht genügend eingespielten Team unterlag der TV Pfullendorf dem Tabellenzweiten TV Herbolzheim mit 27:34. Die Gastgeber legten richtig los und verschafften sich einen kleinen Vorsprung, doch Pfullendorf schaffte schnell den Ausgleich (6:6/14.). Nach dem 10:6 (19.) konnten die Gäste aufschließen (14:13/25.) und drei Minuten später ausgleichen, schafften die Wende jedoch nicht, sodass Herbolzheim eine 18:15-Führung mit in die Pause nahm.

Die Gastgeber bauten den Vorsprung auf 25:17 aus (39.), ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Pfullendorf änderte das Abwehrsystem, womit Herbolzheim nicht so recht klar kam, doch der Rückstand war zu groß, um das Spiel noch drehen zu können. Trotz der 27:34-Niederlage bleibt Pfullendorf Vierter. „Wir mussten neun Spieler ersetzen und wussten beim letzten Training noch nicht, wer auflaufen wird. Die Mannschaft hat sich gut verkauft. Im Großen und Ganzen bin ich mit der Situation zufrieden. Wir schauen nach vorne und konzentrieren uns auf das nächste Derby zuhause gegen die SG Allensbach/Dettingen“, sagte der Pfullendorfer Trainer Arno Uttenweiler nach der Partie. (std)

TV Pfullendorf: Yaren (Tor); Blocherer (1), F. Brändlin, Burkert (3), Kempf (1), Kohlmaier (2), Luu Duc (8), M. Scheitler (3), D. Sugg (9/3), N. Sugg.