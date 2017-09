Ringen Deutliche Niederlage zum Saisonauftakt für KSV Taisersdorf

Im ersten Regionalliga-Kampf verliert der KSV Linzgau Taisersdorf beim KSV Tennenbronn klar mit 5:23, zeigt aber viel Moral.

Ringen, Regionalliga

KSV Tennenbronn

KSV Taisersdorf

23:5

Gleich im ersten Saisonkampf bekam das Regionalligateam des KSV Linzgau Taisersdorf die raue Luft in der extrem stark besetzten Regionalliga Baden-Württemberg zu spüren. Die ohne Sieghoffnungen angereisten Linzgauer lagen gegen die ausgeglichen aufgestellten Schwarzwälder schon zur Pause mit 0:14 zurück. Nach der Halbzeitpause konnten die Gäste besser dagegenhalten und durch Simon Weißhaar und Patrick Käppeler noch zwei Einzelsiege erringen. Das änderte jedoch nichts mehr an der deutlichen Niederlage. Man muss den Linzgauern jedoch zugutehalten, dass das auf einigen Positionen verjüngte Team eine gute kämpferische Leistung zeigte. Gleich drei Mal mussten sie aber trotz zwischenzeitlichem Dreipunkte-Vorsprung noch Kämpfe aus der Hand geben.

Ein Duell auf Augenhöhe gab es im Auftaktkampf zwischen Darwish Mahmodi und dem aktuellen deutschen Vizemeister der B-Jugend Mathias Schondelmaier. Der junge Afghane im Dress der Linzgauer unterlag am Ende knapp mit 4:6. Ein schweres Erbe muss Dennis Stricker im Schwergewicht als Nachfolger von Frank Höfler antreten. Er zeigte gegen den amtierenden bulgarischen Freistilmeister Dimitar Kumchev eine sehr gute Leistung und unterlag „nur“ mit 0:11 Punkten. Gegen die zur deutschen Spitzenklasse zählenden Brenn-Brüder waren sowohl Marius Meyer (61kg) als auch Samuel Hermann (66kg) chancenlos und mussten sich vorzeitig geschlagen geben. Dazwischen zeigte Marco Martin gegen den früheren Bundesligaringer und EM-Neunten von 2016 Miroslav Geshev einen starken Kampf. Trotz einer schnellen 3:0-Führung hatte der Linzgauer gegen den konterstarken Bulgaren noch mit 4:10 das Nachsehen.

In der Klasse bis 86kg durften die mitgereisten Taisersdorfer Fans erstmals jubeln. Simon Weißhaar begann spektakulär mit einer Fünfer-Wertung und schickte Raphael Günter nach gut fünf Minuten mit 15:0 vorzeitig von der Matte. Sowohl Steffen Krämer als auch Uwe Weißhaar konnten in den folgenden Kämpfen ihre Punkteführungen nicht über die Zeit bringen und mussten den Sieg den Gastgebern überlassen. Im vorletzten Duell zeigte Patrick Käppeler gegen den starken Timo-Marcel Nagel vor allem in der Schlussphase eine gute Leistung und sicherte sich einen unerwarteten 5:3-Punktsieg. Im Schlussduell musste Ringertrainer Andreas Rinderle die Überlegenheit des deutschen Vizemeisters von 2014 Fabian Reiner im Bodenkampf anerkennen. (fm)

Die Kämpfe im Einzelnen

57F: Mathias Schondelmaier – Darwish Mahmodi 1:0 PS

61G: Lukas Brenn – Marius Meyer 4:0 SS

66F: David Brenn – Samuel Hermann 4:0 TÜ

71G: Matteo Lehmann – Steffen Krämer 4:0 SS

75F: Timo-Marcel Nagel – Patrick Käppeler 0:1 PS

75G: Fabian Reiner – Andreas Rinderle 3:0 PS

80F: Jonas Schondelmaier – Uwe Weißhaar 2:0 PS

86G: Raphael Günter – Simon Weißhaar 0:4 TÜ

98F: Miroslav Geshev – Marco Martin 2:0 PS

130G: Dimitar Kumchev – Dennis Stricker 3:0 PS