Volleyball Derbyzeit am Untersee

Derbyzeit am Untersee

Der TSV Mimmenhausen ist bei den Radolfzeller Untersee Volleys zu Gast. Der TSV-Spielertrainer Christian Pampel hat Respekt vor dem Aufsteiger aus Radolfzell.

Volleyball, 3. Liga: Untersee Volleys Radolfzell – TSV Mimmenhausen (Samstag, 19 Uhr, Unterseehalle). – Am Samstag steht für die Drittligavolleyballer des TV Radolfzell ein weiteres Saisonhighlight an. Mit dem Tabellenzweiten und Aufstiegsanwärter TSV Mimmenhausen kommt der Rivale von der anderen Seeseite nach Radolfzell.

Die Favoritenrolle in dieser Partie ist klar verteilt. Den Abgang von mehreren Leistungsträgern beim TSV Mimmenhausen kompensiert der 212-fache deutsche Nationalspieler Christian Pampel als Spielertrainer fast ganz alleine, wenn man sich die bisherige Punkteausbeute und Spielverteilung des Tabellenzweiten anschaut. „Man muss aber auch sagen, dass Lukas Diwersy das auf der Zuspielposition sehr gut macht“, so Untersee-Volleys-Coach Antonio Bonelli, der nach der knappen Niederlage im Hinspiel das Spiel diesmal noch knapper gestalten möchte. „Es gilt, unseren Lauf fortzuführen. Mit dem Publikum im Rücken wollen wir dem Favoriten Paroli bieten.“ Alles andere als ein Sieg des favorisierten TSV Mimmenhausen wäre eine Überraschung, doch die Untersee Volleys haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie für Überraschungen immer zu haben sind. „Wir werden nicht den Fehler machen, uns nur auf Pampel zu konzentrieren – denn den kann man sowieso nicht ausschalten", sagt Co-Trainer Stephan Jehle, der versucht, das Team optimal auf die Partie vorzubereiten.

Verzichten muss das Trainergespann auf den immer noch verletzten Routinier Sascha Helwig. Allerdings war die Vorbereitung in dieser Woche alles andere als ideal, da einige Spieler krankheits- oder verletzungsbedingt pausieren mussten. Die Untersee Volleys freuen sich aber auf zahlreiche Zuschauer und auf eine erneut tolle Stimmung in der Unterseehalle. „Wir tun alles dafür, dass unserem Publikum ein spannendes Spiel mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm geboten wird. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt“, so Spieltagmanager Robert Engelen im Vorfeld der Partie.

Beim TSV Mimmenhausen will man von der absoluten Favoritenrolle nichts wissen: "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Jeder Sieg muss hart erarbeitet werden", sagt Spielertrainer Christian Pampel und lobt den kommenden Gegner: "Die Siege gegen Karlsruhe und Rodheim beweisen, dass Radolfzell gut aus der Winterpause gekommen ist. Sie haben einen guten Lauf. Das Spiel wird somit sehr interessant werden." Zur Verfügung steht ihm dabei fast die gesamte Mannschaft, bis auf Bogdan Birkenberg, der sich in Friedrichshafen schwerer verletzt hat als gedacht. Ersetzen soll ihn Julius Schrempp, der immer wieder Einsätze bekommen hat und deshalb eingespielt ist. (ab/tav)