Tennis Derby gegen Villingen beim Heimdebüt des TC Markdorf

Der TC Markdorf spielt in der Tennis-Badenliga am Samstag in Pforzheim, am Sonntag ist der Bezirksrivale aus Villingen zu Gast.

Tennis, Badenliga: TC Wolfsberg-Pforzheim II – TC Markdorf (Samstag), TC Markdorf – TC BW Villingen (Sonntag, jeweils ab 11 Uhr). – Ein weiterer Doppelspieltag mit dem Badenliga-Heimdebüt am Sonntag steht für die Herren des TC Markdorf auf dem Programm. Der 7:2-Sieg am vergangenen Wochenende in Baden-Baden sorgt beim Aufsteiger dafür, dass man in die restlichen Spiele nun hochmotiviert und zuversichtlich gehen kann, denn wie die ersten Partien in der Badenliga zeigten, können die Linzgauer nicht nur mithalten, sondern nun auch gewinnen. Und das ist auch das Ziel für das kommende Wochenende, wie TCM-Coach Jens Goldmann betont: „Wir versuchen beide Spiele zu gewinnen, um am letzten Spieltag nicht so stark unter Druck zu stehen.“

Die erste Hürde des Wochenendes erwartet die Markdorfer in Pforzheim. Der TC Wolfsberg-Pforzheim II steht mit zwei Siegen aus drei Spielen gut da, doch Aufstiegsambitionen dürften keine mehr bestehen nach der 4:5-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den TC Schönberg. Da zudem die erste Mannschaft der Pforzheimer am Sonntag in die 2. Bundesliga startet, könnte es durchaus möglich sein, dass sich dies auch auf die Aufstellung auswirkt und Spieler wie Denis Gremelmayr oder Andre Wiesler für das Gastspiel in Großhesselohe geschont werden. „Die Meldeliste ist aber immer noch hervorragend, das wird sicherlich eine Wundertüte“, warnt Goldmann davor, das Team aus der Schmuckstadt daher auf die leichte Schulter zu nehmen.

Im Mittelpunkt des Interesses steht aber der erste Badenliga-Auftritt auf der eigenen Anlage. „Im ganzen Verein fiebert man dem Debüt entgegen“, erwartet Goldmann eine gute Stimmung. Zunächst geht es im Duell der punktgleichen Tabellennachbarn gegen Villingen um Zähler für den Klassenerhalt, der mit einem zweiten Sieg auf dem Konto schon recht nahe erscheint. Dann aber ist dies auch die einzige bezirksinterne Begegnung, also ein Derby.

Blickt man auf die aktuelle Konstellation im Bezirk, so geht es hier auch darum, wer die Nummer eins im Herrentennis ist. „Das ist ein ganz normales Spiel“, möchte Goldmann von solchen Kriterien gar nichts wissen, obwohl er einräumt, dass der Kontakt zu den Villingern schon ein anderer ist als zu den weiteren Badenligateams. Man kennt sich eben im Bezirk, zumal bei Villingen mit Dominik Adelhardt und Michael Heppler zwei „alte Bekannte“ mit dabei sind. Eine interessante Momentaufnahme ist es aber allemal.

Personell gibt es wenig Gründe, aber auch wenige Möglichkeiten, das zuletzt erfolgreiche Team zu ändern.