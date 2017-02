Der Wolff und sein Rudel

Der deutsche Nationaltorwart Andreas Wolff war beim Spiel des THW Kiel in Schaffhausen im Fokus der Autogrammjäger

Handball: Alfred Gislasson stützt sich zufrieden mit der rechten Hand auf eine Krücke, die linke in der Tasche seiner Trainingshose. Der Trainer des THW Kiel schaut seinen Spielern in der Schaffhauser BBC Arena beim Jubeln zu – und pfeift sie dann laut in Richtung der mitgereisten Fans. Dann stürmen die Autogrammjäger das Parkett. Der von einer Knie-Operation gehandicapte Isländer schafft es nach dem 30:25 (13:13)-Sieg seiner Mannschaft in der Champions League beim Schweizer Meister und Pokalsieger Kadetten Schaffhausen irgendwie ohne weitere Schäden vom Feld – andere müssen sich da schon mehr anstrengen, allen voran THW-Torhüter Andreas Wolff, um den sich Alt und Jung drängt. Hier eine Unterschrift, da ein Selfie. Die Schweiz ist ein gutes Pflaster für deutsche Handballer. Gleich drei, die am Samstag mit dabei waren, absolvierten ihr erstes Länderspiel gegen den Nachbarn: die Kieler Christian Dissinger und Christian Sprenger sowie der Wahl-Schaffhauser Markus Richwien. Den lautesten Jubel spenden die 3500 Zuschauer in der ausverkauften Halle – darunter auch zahlreiche Handballfreunde aus der Region Hegau-Bodensee – bei der Vorstellung der Aktiven aber einem anderen, eben jenem Wolff, der sich bei den jüngsten Erfolgen des DHB-Teams die Sympathien der Fans erspielte, scheinbar auch jenseits der Grenze.

Nach dem Anpfiff hat der deutsche Nationalkeeper dann aber keine Geschenke zu verteilen. Immer wieder sind es seine bärenstarken Paraden, die die Norddeutschen gegen forsch auftretende Gastgeber im Spiel halten. „Meine Jungs müssen das Spiel genießen, das ist ein Highlight-Match. Ich will vor allem nicht, dass wir mit Angst oder zu viel Respekt auftreten“, hatte Peter Kukucka, der seit Anfang des Monats die Kadetten trainiert, im Vorfeld gefordert. Und seine Mannschaft, für die der 34-Jährige bis 2015 selbst gespielt hatte, hält sich an die Vorgaben des Chefs. Schaffhausen legt in der ersten Hälfte ein hohes Tempo vor, Kiel hat Probleme mitzuhalten, auch wegen der vielen Wechsel zwischen Abwehr und Angriff. „Wir haben den Rückzug in der ersten Halbzeit nicht gut genug organisiert“, sagt Torhüter Wolff. Und Trainer Gislasson kritisiert: „Wir haben wir zu viele Fehler gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir sechs von 13 Toren im Gegenstoß bekommen.“

Auch nach dem 13:13 zur Pause liefern sich beide Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bis zu jenen sieben Minuten, mit denen Kukucka so gar nicht zufrieden ist. Bis zur 36. Minute führen die ersatzgeschwächten Kadetten mit 15:14 – und in der 43. Minute steht es dann plötzlich 15:17. Die Vorentscheidung. „In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht und sind besser zurück gelaufen“, sagt der Kieler Marko Vujin. Am Ende schwinden die Kräfte bei den Gastgebern, sodass der deutsche Rekordmeister zwischenzeitlich mit sieben Toren vorne liegt (23:30). „Die Abwehr war sehr stabil in der zweiten Halbzeit. Wir haben etwas besser angegriffen und verdient gewonnen“, sagt Gislasson, dessen Team beim 25:30 den fünften Sieg im zehnten Gruppenspiel feiern darf.

„Schade, dass wir die Leistung nicht das ganze Spiel bringen konnten – aber: Wir sind Schaffhausen, die der THW“, sagt der fünffache Kadetten-Torschütze Dimitrij Küttel, der zum besten Spieler in seinem Team gewählt wird. Sein Gegenüber, der beste Kieler Wolff, schätzt nach dem Sieg in Schaffhausen und der jüngsten Bundesliga-Niederlage in Flensburg die Chancen auf den Champions-League-Titel größer ein als die auf die Deutsche Meisterschaft. „In der Champions League kommt es nach den Gruppenspielen auf die Tagesform an“, sagt er, „in der Bundesliga spielt die SG Flensburg-Handewitt sehr konstant. Das macht es sehr, sehr schwierig.“ Dann macht er sich auf ins Obergeschoss der BBC-Arena, wo die Kieler im halleneigenen Hotel untergebracht sind. Nur gut, dass die Autogrammjäger das nicht wissen.