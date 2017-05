Fußball Der Traum des SC Pfullendorf platzt in der Schlussminute

Der SC Pfullendorf spielt im Kellerduell der Verbandsliga nur 1:1 gegen den SV Bühlertal. Der 1. FC Rielasingen-Arlen feiert einen 2:0-Pflichtsieg beim Tabellenletzten SV Solvay Freiburg.

Fußball, Verbandsliga

SC Pfullendorf

SV Bühlertal

1:1 (1:0)

Lange sah es gestern in der Geberit-Arena so aus, als könne der SC Pfullendorf mit einem knappen Sieg auf der Zielgeraden der Runde doch noch einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, denn nach dem frühen 1:0 von Jonas Vogler hielt die Führung gegen einen sehr harmlos agierenden SV Bühlertal bis in die 90. Minute. Doch der Ausgleichstreffer durch Manuel Kirschner senkt die Pfullendorfer Chancen auf ein Minimum, während Bühlertal weiter hoffen darf. Allerdings zeigte keine der beiden abstiegsbedrohten Mannschaften eine verbandsligareife Leistung.

Die Ausgangslage vor diesem vom Abstiegskampf und großer Verunsicherung geprägten Spiel war klar: Der SC Pfullendorf musste die Gäste mit einem Sieg in erreichbare Nähe in der Tabelle bringen, um sie im Laufe der letzten beiden Saisonspiele noch überholen zu können. Bei diesem Projekt „Strohhalm“ erwischte die Elf von Trainer Marco Konrad einen Start nach Maß, denn bereits nach sechs Minuten stand es 1:0. Nach einer Ecke von Alessandro Sautter brachte die Gästeabwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Jonas Vogler war im Nachstochern aus kurzer Distanz erfolgreich. Nur vier Minuten später wäre fast der Ausgleich gefallen, doch Amir Memisevic verfehlte mit seiner Direktabnahme aus spitzen Winkel das Ziel knapp. In der 17. Minute erneut eine Ecke für die Gastgeber, wieder ging es turbulent vor dem Gästetor zu, doch diesmal ohne Folgen.

Das Spiel hatte längst das Niveau erreicht, das dem Tabellenstand der Kontrahenten entsprach – viele Fehler im Aufbau, kaum gelungene Kombinationen und daher kaum Torraumszenen. Gefahr für das Gästeteam gab es lediglich noch in der 28. Minute, als Lukas Stützle aus spitzem Winkel zum Abschluss kam, Gästekeeper Daniel Zeitvogel aber zur Stelle war. Allerdings agierten die Bühlertaler noch harmloser und erspielten sich keine weiteren Torchancen bis zur Pause.

Da die Führung den Pfullendorfern keineswegs mehr Ruhe und Sicherheit brachte, die Gäste hingegen mit ihren taktischen und technischen Mitteln keine Gefahr ausstrahlen konnten, entwickelte sich ein überaus zähes Spiel, in dem der SCP trotz schwacher Leistung fast bis zum Schluss auf den wichtigen Sieg hoffen durfte. Doch in der 90. Minute gab es noch einen Freistoß für die Gäste, den Jonas Knobelspieß aus über 30 Metern in Richtung Torwinkel hämmerte. SCP-Keeper Maximilian Ritzler parierte den Versuch. Durchatmen bei den 320 Zuschauern, doch die daraus resultierende Ecke verlängerte Manuel Kirschner per Kopf zum doch etwas überraschenden Ausgleich. Am Ende blieb die Frage, ob man nun einen oder gar zwei Absteiger gesehen hatte, und die Erkenntnis, dass Schiedsrichterin Noemi Topf die wohl geringste Fehlerquote aller Akteure an diesem Abend aufzuweisen hatte. (jr)

SC Pfullendorf: Ritzler, Abdulai, Sturm, J. Vogler, S. Steinhauser (33. Huber), Erdem, Marena (79. Yosef), Stützle (88. Perkovic), Sautter, Behr. – Tore: 1:0 (6.) J. Vogler, 1:1 (90.) Kirschner. – SR: Topf (Pfaffenweiler). – Z: 320.

SV Solvay Freiburg

1. FC Rielasingen-Arlen

0:2 (0:1)

In der ersten Hälfte zeigte der 1. FC Rielasingen-Arlen Einbahnstraßen-Fußball auf das Tor des Tabellenletzten SV Solvay Freiburg, doch dem SBFV-Pokalfinalisten aus dem Hegau fehlte die Konsequenz im Abschluss. In der 4. und 9. Minute vergab Alen Lekavski die ersten beiden Chancen der Gäste. Einmal traf er den Ball nicht voll, dann tauchte er allein vor Solvay-Torhüter Bakary Manneh auf, der ihm den Ball vom Fuß nahm. Besser machte Lekavski es in der 12. Minute, als er eine Flanke von Christoph Matt per Kopfball-Aufsetzer zum 0:1 verwertete. Dazwischen parierte Rielasingen-Arlens Torhüter Arek Patyk einen Freistoß von Ahmet Heffaoui (10.), in der 25. Minute behinderten sich zwei Freiburger nach einem Steilpass gegenseitig. Auf der anderen Seite setzte Benjamin Winterhalder einen Kopfball knapp übers Freiburger Tor (33.), und Moritz Strauß traf in der 40. Minute nur den Pfosten.

Die zweite Hälfte ist schnell erzählt: Bis auf eine Chance der Gastgeber in der 52. Minute, als ein Schuss knapp am Tor vorbei ging, spielte Rielasingen-Arlen zwischen der 55. und der 80. Minute auf ein Tor. Die Hegauer erspielten sich Möglichkeiten, agierten aber dennoch relativ schwach. In der 67. Minute wurde Lekavski nach einem Steilpass von Rene Greuter im Strafraum umgerissen. Der Gefoulte verwandelte den Strafstoß selbst souverän zum 0:2. Solvay-Torhüter Manneh hatte noch die eine oder andere gute Aktion, die Gäste waren aber auch nicht zwingend genug. So blieb es beim unspektakulären Arbeitssieg. Einziger Wermutstropfen: Dennis Lang zog sich bei einem Foul eine schwerere Bänderverletzung zu und fällt erst einmal aus. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Patyk (Tor); Greuter, Jeske, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark (60. Jeckl), Lekavski, Lang (55. Unden), Berger (82. Uhler), Matt (75. Leschinksi). – Tore: 0:1 (12.) Lekavski, 0:2 (67./FE) Lekavski. – SR: Döring (Brigachtal). – Z: 50.