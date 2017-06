Fußball Der TSV Aach-Linz gewinnt den Rothaus-Bezirkspokal

Mit einem 3:2-Finalsieg nach Verlängerung hat sich der TSV Aach-Linz gegen den SV Aach-Eigeltingen den Rothaus-Bezirkspokal gesichert.

Die Fußballer des TSV Aach-Linz (im Bild mit der Trophäe) haben sich mit einem 3:2 (2:2/2:2)-Finalsieg nach Verlängerung gegen den SV Aach-Eigeltingen den Rothaus-Bezirkspokal gesichert. In einer fairen Partie gelang Aach-Linz in der 10. Minute das schmeichelhafte 0:1 durch Senol Yildiz. Dann drehte Aach-Eigeltingen auf und glich in der 20. Minute durch Iannone aus. Innerhalb von nur fünf Minuten ging zunächst der TSV durch Karch wieder in Führung, bevor Florian Edbauer erneut ausglich. In der zweiten Hälfte hatten beide Mannschaften keine guten Chancen mehr, und so ging die Partie vor 620 Zuschauern in die Verlängerung. Erst in der letzten Viertelstunde war Aach-Linz wieder am Drücker – und wurde in der 112. Minute durch den Treffer von Schnetzler zum 2:3-Endstand belohnt. Tore: 0:1 (10.) Senol Yildiz, 1:1 (20.) Iannone, 1:2 (23.) Karch, 2:2 (25.) Florian Edbauer, 2:3 (112.) Schnetzler. – SR: Auer (Konstanz). – Z: 620. Bild: Scherer