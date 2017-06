Laufsport Der Schienerberg ruft

Am Samstag fällt der Startschuss für den zwölften Schienerberglauf. Anmeldungen für den anspruchsvollen, aber landschaftlich sehr reizvollen Lauf sind online noch bis Freitag, 18 Uhr, unter www.schienerberglauf.de möglich

Für Kurzentschlossene gibt es am Lauftag selbst die Möglichkeit, sich von 12 Uhr bis 14.30 Uhr im Gemeindehaus in Schienen anzumelden. Bei den Strecken stehen 20 Kilometer, 9,5 Kilometer und 5 Kilometer zur Auswahl, auf der Mittelstrecke sind auch die Nordic Walker unterwegs. Schüler und Schülerinnen haben die 1-Kilometer-Strecke zu bewältigen. Um 15 Uhr startet der Hauptlauf am „Lädele“ in Schienen. Bild: Gerald Jarausch